Campeão da NBA aguarda transplante de coração gigante: Pollard relata sua situação

Pollard escocêsum pivô de 1,80 metro que jogou mais de uma década na NBA e ajudou o celtas de Boston ganhar o anel do campeonato em 2008 ao derrotar Los Angeles Lakers, de Pau Gasol e Kobe Bryant 4-2 da série, aguarda um transplante de coração.

ESPN relata que Pollard escocês (12 de fevereiro de 1975) “precisa de um transplante de coração, uma situação já terrível que se torna ainda mais complicada pelo fato de que poucos doadores podem fornecer-lhe um coração grande e forte o suficiente para fornecer sangue ao seu extragrande (2,11 m. e 126 kg.) corpo”.

Scot Pollard: “Vou ficar aqui até conseguir um coração. Preciso de um transplante.”

Pollard, que em sua carreira na NBA jogou pelo Detroit Pistons, Sacramento Kings, Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers e celtas de Bostonestá internado na unidade de terapia intensiva do Vanderbilt University Medical Center, em Nashville.

O ex-nativo de Murray, Utah, que foi a 19ª escolha geral no draft de 1997 depois de se destacar no Universidade do Kansaspermanecerá hospitalizado até que um doador com coração grande o suficiente para ser compatível esteja disponível.

“Vou ficar aqui até conseguir um coração. Meu coração ficou mais fraco. Os médicos concordam que esta é minha melhor chance. Precisamos de um transplante”, disse. Pollard escocês relatado em uma mensagem à Associated Press.

“Não está nas minhas mãos. Não está nem nas mãos do médico. Cabe às redes de doadores”, explicou o ex- NBA jogador, que se inscreveu no maior número possível de centros de transplante.

“Eles não podem prever, mas estão confiantes de que receberei um coração em semanas, não em meses”, ele compartilhou.

Scot Pollard: “Ser alto é ótimo, mas não vou chegar aos 80.”

Um vírus que contraiu em 2021 desencadeou um problema genético, também sofrido por alguns de seus irmãos, que faz seu coração bater 10 mil vezes por dia.

Numa recente entrevista de rádio, Pollard (48), que implantou um marca-passo há um ano, explicou que “aquilo foi um alerta imediato”, e ele sente “como se estivesse subindo uma colina o tempo todo”, e observou que “você não vê muitos velhos com mais de um metro e oitenta de altura andando por aí.”

“Eu sempre soube, só porque tinha isso enraizado em meu cérebro quando tinha 16 anos (a idade em que ele perdeu o pai), que… sim, ser alto é ótimo, mas não vou chegar aos 80″, acrescentou.