Canelo Alvarez: Esse pode ser o verdadeiro motivo de sua separação do PBC… e isso não o deixa em uma boa posição

Mboxeador excano Saul ‘Canelo’ Álvarez abalou o mundo do boxe há poucas horas ao anunciar sua decisão de deixar o Premier Boxing Champions para buscar novos horizontes em sua parceria comercial para as duas lutas que tem planejadas para 2024 (e uma já realizada em 2023). Na altura não foi dito quais foram os motivos e esta quarta-feira parece esclarecer o quadro em torno das motivações que o levaram a cancelar o seu ‘acordo’.

E foi o famoso jornalista de boxe E Rafael quem revelou os motivos e teria sido melhor que o lutador de Jalisco não os soubesse, pois em sua investigação Rafael revela que o motivo mais importante foi porque queriam ‘impor’ David Benavidez. Mas como em tudo, há nuances a considerar.

Acontece que os Premier Boxing Champions consideraram alguns nomes ideais para vender os PPVs necessários para fechar o negócio Canelo rentável, que também tinha uma lista de possíveis adversários incompatível com a do PBC.

De acordo com as informações reveladas por E Rafael, Canelo não concordou com um plano que o PBC lhe apresentou após discordar dele após a luta contra Jermell Charlo em setembro passado, pelas baixas vendas que gerou, e pelo fato de ter que pagar US$ 35 milhões garantidos por uma luta de baixa qualidade ao mexicano, algo que consideraram injusto.

Mais uma vez, Canelo evita Benavidez

Como foi afirmado nos últimos dias, Álvarez já havia escolhido seu oponente para a luta do dia 4 de maio, o outro Charlo, Jermallentão o PBC não quis liberar mais US$ 35 milhões porque considerou que o cenário da luta contra Jermel estava se repetindo.

Outra versão que Rafael considera é que o PBC teria feito ‘manita de puerco’ para Caneloaceitando sua luta contra Jermallmas colocando como condição que a luta contra Benavidez ocorresse em setembro próximo, a fim de recuperar o investimento depois dos maus negócios de setembro passado e do novo capricho de Álvarezambos com o Charlo irmãos. Foi quando o acordo fracassou.

