Canelo Alvarez frustra o sonho de Jaime Munguia com o anúncio da luta em 4 de maio

Jaime Munguia vem se preparando para uma luta espetacular contra outra estrela do boxe mexicano Canelo Álvarez ao longo de toda a sua carreira. Depois nocauteando John Ryder de forma impressionante e como o próximo adversário de Canelo não foi confirmado, esta foi a oportunidade perfeita para o jogador de 27 anos.

Mas Alvarez destruiu essa esperança após uma entrevista com TV Azteca na terça-feira. Canelo anunciou a renovação do contrato com a emissora, ao mesmo tempo que confirmando que seu próximo adversário será um americano.

Canelo Alvarez confirma que próximo adversário será americano

Isso deixa Munguia fora da disputa, ao mesmo tempo que praticamente confirma que Jermall Charlo será o adversário. David Benavidez também é americano, mas Charlo tem sido a aposta mais forte desde o final de janeiro.

Alvarez confirmou algumas coisas sobre a luta: ela acontecerá em Las Vegas em 4 de maio. A torcida quer vê-lo enfrentar Benavidez, mas isso terá que esperar. Benavidez é um forte opção para luta de Canelo em setembroembora Munguia continua sendo uma possibilidade também.

Todos os três têm currículos muito fortes, embora Charlo seja o mais fora de forma devido à sua longa dispensa de junho de 2021 a 23 de novembro. Canelo derrotou o irmão gêmeo de Charlo, Jermelem setembro.