Caribbean Series 2024: México engasga contra o Panamá após vantagem confortável

México sofreu sua terceira derrota no Série Caribenha 2024 no sábado, caindo por 3-4 para Panamá apesar de liderar por 3-1 no nono turno do jogo. Depois de derrotas para Curaçao e Porto Ricoos mexicanos não podiam se dar ao luxo de outro revés no torneio.

O início do primeiro turno viu o México assumir a liderança com um Bobby Bradley golpe, o que levou Roberto Valenzuela marcando a corrida de abertura. A resposta do Panamá veio no segundo turno com um home run de Johnny Santos no LoanDepot Park em Miami, Flórida.

Só no início da quinta entrada é que o México recuperou a liderança. Primeiro, Bradley acertou outra rebatida para colocar dois homens nos cantos com duas eliminações.

Então, Agustín Murillo surpreendeu com um rebote e Valenzuela aproveitou para chegar ao registro e colocar a vantagem em 2 a 1 em um duelo muito acirrado.

A terceira corrida foi cortesia de Aaron AltherrA investida profunda para o centro do campo para fazer o 3-1 no início da nona entrada.

México muda de arremessador

Para fechar o jogo, Luis Márquez substituído Elkin Alcal e então Jake Sanchez seguiu Mrquez no monte como arremessador do México.

Panamá marcou Christian Bethancourt com um grounder para a terceira base para se manter vivo e fazer 3-2 na casa do Miami Marlins em Liga Principal de Beisebol.

Sanchez ficou nervoso e permitiu Jean Arnaezé único para fazer o 3-3. O desastre foi consumado com um passe profundo de Jhonny Santos que deixou os mexicanos derrotados por 3-4.

O México jogará sua quarta partida da Caribbean Series 2024 neste domingo contra a República Dominicana às 20h30 horário do leste dos EUA.