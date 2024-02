Carl Weathers, Apollo Creed de ‘Rocky’, morto aos 76 anos

Seu personagem permaneceu em mais dois filmes de ‘Rocky’… no terceiro, ele realmente tirou o garanhão italiano de uma crise e o trouxe de volta à glória com um novo tipo de treinamento que ele nunca havia experimentado… fazendo para alguns cenas icônicas e memoráveis ​​como parte de uma montagem.

Seus créditos na TV também são bastante impressionantes … A CW esteve em programas como ‘Fortune Dane’, ‘Tour of Duty’, ‘Street Justice’, ‘In the Heat of the Night’, ‘Brothers’, ‘The Shield’ ‘ Arrested Development,’ ‘Chicago Justice,’ … e mais recentemente, em Star Wars ‘The Mandalorian’.