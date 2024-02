Carli Lloyd fala sobre o desempenho do USWNT contra o México: ‘Ninguém mais teme o time’

Carli Lloyd, uma figura imponente em futebol femininonão se esquivou de expressar suas opiniões sinceras sobre a situação da seleção feminina dos EUA (USWNT).

Apesar de sua aposentadoria do jogo profissional Lloyd’s A voz ressoa fortemente na comunidade do futebol, especialmente à luz das lutas recentes do time.

Seguindo o USWNT surpreendente Derrota por 2-0 contra o México no Copa Ouro da CONCACAF W fase de grupos, Lloyd fez uma avaliação contundente do desempenho de seu antigo time.

Lloyd: O USWNT retrocedeu



Em uma postagem nas redes sociais após a partida, Lloyd lamentou o declínio percebido do USWNT, afirmando, “Sim, o mundo inteiro se atualizou… mas na verdade odeio quando as pessoas dizem isso porque o #USWNT começou a regredir nas Olimpíadas de 2020 e retrocedeu.

Seu comentário ressaltou um sentimento mais amplo de desilusão com a trajetória da equipe, principalmente porque seu desempenho decepcionante no Olimpíadas de 2020.

Lloyd’s a crítica ecoou os sentimentos de muitos torcedores e especialistas, que observaram uma regressão no domínio do time no cenário internacional.

Derrota do México, um alerta para o USWNT

O USWNT perda para México marcou um marco significativo, pois foi a primeira vez em 13 anos que o TR saíram vitoriosos contra seus rivais.

Além disso, destacou a vulnerabilidade da equipe em casa, encerrando uma Série de invencibilidade de 80 jogos contra CONCACAF oponentes.

Apesar de contar com uma escalação formidável, incluindo jogadores experientes como Trindade Rodman e Alex Morgan, o USWNT não conseguiu afirmar o seu domínio, sucumbindo a uma perda bem merecida.

Carli Lloyd’s avaliação sincera, embora dura, serve como um alerta para o USWNTexortando a equipe a enfrentar suas deficiências e buscar a excelência mais uma vez.

Embora o caminho a seguir possa ser repleto de desafios, não falta talento ou determinação na equipe.

Enquanto o USWNT enfrentando as consequências de sua recente derrota, a nomeação da guru tática Emma Hayes como técnica oferece um vislumbre de esperança de rejuvenescimento.

Com uma riqueza de jovens talentos esperando nos bastidores, há otimismo de que a equipe possa recuperar sua antiga glória.

A chegada iminente de Hayesjuntamente com a liderança interina de Longo Kilgoreprepara o terreno para um ressurgimento potencial enquanto a equipe se prepara para o Olimpíadas de Paris 2024.