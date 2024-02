Carrossel de treinamento de comandantes: a opção de Belichick parece improvável, Johnson permanece em Detroit

Tele Comandantes de Washington saga de treinamento tomou um rumo inesperado em 30 de janeiro, quando o mentor ofensivo Ben Johnson decidiram interromper seus avanços e retornar ao Leões de Detroit. Johnson, que foi considerado um dos favoritos para o cargo de treinador principal com o Comandantesoptou por mais uma temporada com o Leõescitando o desejo de trazer um Troféu Lombardi para Detroit.

O Comandantes encontram-se agora numa encruzilhada, enfrentando a saída de um potencial treinador principal e os desafios de encontrar o candidato certo para o cargo. A situação é ainda mais complicada pelos relatos de que o lendário treinador Bill Belichick está em consideração. No entanto, as preocupações sobre a idade de Belichick (71 anos) e a sua vontade de empreender um processo de reconstrução potencialmente longo levantaram dúvidas no seio do Comandantes organização de acordo com relatórios.

A despedida emocionada de Bill Belichick aos fãs do Patriot: “Sempre serei um patriota”MC

O cenário do coaching tornou-se ainda mais complexo com a revelação de que a entrevista inicial de Johnson com o Comandantes não atendeu às altas expectativas estabelecidas pela equipe. Apesar do sucesso de Johnson com os Leões, particularmente na estratégia ofensiva, a sua decisão de permanecer no Detroit sublinha a importância de um ambiente de coaching estável e de apoio.

Quem serão os Comandantes do próximo HC?

O Comandantes, agora de volta à prancheta, enfrentam o desafio de encontrar uma mente ofensiva competente para complementar sua iminente segunda escolha no draft, provavelmente um quarterback. A partida de Johnson deixa um vazio que precisa ser preenchido urgentemente, enfatizando a importância do timing e da adequação no complexo mundo da NFL contratações de treinadores.

Uma omissão notável no carrossel de treinamento é Mike Vrabel, ex-técnico do Tennessee Titans. Apesar de um período de sucesso de seis anos com um recorde de 54-45, quatro temporadas de vitórias e três vagas nos playoffs, Vrabel ainda não recebeu consideração séria para uma posição de treinador. A falta de entrevistas para Vrabel causou preocupação no NFL comunidade, com um executivo de pessoal da NFC considerando isso “um verdadeiro mistério” e “ridículo”.

Enquanto o Comandantes Para navegar no enigma do coaching, o enigma em torno das perspectivas de coaching de Mike Vrabel adiciona outra camada de intriga à saga em andamento. O NFL O carrossel de treinamento está se mostrando tão imprevisível quanto o próprio jogo, com equipes enfrentando decisões difíceis, resultados inesperados e a necessidade sempre presente do ajuste certo. O Comandantesem particular, encontram-se num momento crítico, com a tarefa de tomar decisões que moldarão o futuro da sua franquia dentro e fora do campo.