Casal de Kentucky se casa no banheiro de um posto de gasolina

As núpcias de um casal de Kentucky tornaram-se um balcão único para amor e conveniência… acontecendo no banheiro de um posto de gasolina.

Eles nos disseram que o posto de gasolina não forneceu apenas o local – nada menos que no Dia dos Namorados – eles cobriram tudo, com despesas totalizando entre US$ 700 e US$ 800!