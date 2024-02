Caso de agressão sexual de Vince McMahon sofre reviravolta: co-réu afirma que é vítima do ex-supremo da WWE

Fex-presidente executivo da WWE Vince McMahon está enfrentando novas alegações de agressão sexual por parte de um funcionário de recrutamento de alto escalão, também citado no caso.

McMahon renunciou ao cargo de controladora da WWE, TKO Holdings, em 26 de janeiro, após apelos para ser removido após ex-funcionário da WWE Janel Grant entrou com uma ação contra ele.

Triple H magoa os fãs da WWE com resposta desdenhosa ao processo de Vince McMahon Janel Grant

E agora, John Laurinaitisex-chefe de relações com talentos da WWE, que também é citado como réu em Concederprocesso, diz que ele foi vítima de McMahon.

Conceder reivindicações McMahonque desde então deixou o cargo de presidente executivo da empresa-mãe da WWE Participações TKOsupostamente a traficou para outros executivos da WWE, abusou sexualmente dela com brinquedos que ele batizou com nomes de estrelas do wrestling e até defecou nela durante um ménage à trois.

Também se afirma que Laurinaitis foi recrutada para fazer sexo com Conceder. No entanto, em comunicado divulgado por seu advogado, Eduardo Brennanele negou envolvimento e afirmou ser uma “vítima, não um predador”, ao apontar o dedo para McMahon.

“Senhor. Laurinaite nega as alegações da denúncia equivocada e defenderá vigorosamente essas acusações no tribunal, não na mídia”, Laurinaite‘ advogado Eduardo Brennan disse à VICE News.

“Como o Requerente, Senhor. Laurinaite é uma vítima neste caso, não um predador. A verdade virá à tona.”

De acordo com a ação, movida em Connecticut, Laurinaitis e McMahon forçaram-se Conceder43, e se revezaram para contê-la em um incidente em junho de 2021 na sede da WWE.

Alega que eles disseram a ela durante a suposta agressão que “não significa sim” e que ela deveria “aceitar, vadia”, afirmam os documentos judiciais.

A forte negação de McMahon

De acordo com o Wall Street Journal, McMahon está agora sob investigação federal pelos promotores de Nova York. Ele negou as alegações de Grant e prometeu limpar seu nome, acrescentando que sua decisão de renunciar foi para proteger o Universo WWE.

“Eu mantenho minha declaração anterior de que Sra.O processo está repleto de mentiras, casos obscenos inventados que nunca ocorreram e é uma distorção vingativa da verdade”, McMahon disse em comunicado na última sexta-feira.

“Pretendo defender-me vigorosamente contra estas acusações infundadas e espero limpar o meu nome.

“No entanto, por respeito ao Universo WWEo extraordinário nocaute técnico empresa e seus membros do conselho e acionistas, parceiros e constituintes, e todos os funcionários e Superstars que ajudaram a tornar a WWE no líder global que é hoje, decidi renunciar à minha presidência executiva e ao conselho de administração do TKO, com efeito imediato. “