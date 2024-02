Caso de divórcio de Tyreek Hill arquivado

Monte Tyreek dar Cozinheiro Vaccaro afinal vamos ficar juntos… TMZ Esportes soube que o caso de divórcio da estrela do Miami Dolphins foi arquivado.

Os registros do tribunal do condado de Broward mostram que a petição foi apresentada para retirar sua petição em janeiro. 30 … apenas oito dias após ter sido apresentado inicialmente.

Claro, Hill disse ao público no final do mês passado que isso aconteceria… dizendo em uma transmissão ao vivo que ele nunca deu ao seu povo luz verde para arquivar os documentos em primeiro lugar.

Os dois têm apresentado uma frente unida desde então o pedido de divórcio tornou-se público – Keeta compartilhou algumas fotos amorosas deles nas redes sociais… e ela até viajou com ele para os jogos do Pro Bowl no fim de semana passado em Orlando.