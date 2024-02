Causa da morte de Toby Keith: estrela da música country morre aos 62 anos

Cpaís música fãs estão de luto pela morte de Toby Keith depois que foi confirmado que ele havia falecido aos 62 anos em 5 de fevereiro.

Keith foi reconhecido como um dos maiores cantores de seu gênero com uma série de sucessos número um em sua carreira de 30 anos como cantor, incluindo Who’s Your Daddy e Made in America.

O cantor foi diagnosticado com câncer de estômago no final de 2021 e disse que estava recebendo quimioterapia, radioterapia e cirurgia para o câncer. Ele disse que estava “confortável com o que quer que tenha acontecido” com sua doença.

Em uma breve declaração, sua família prestou homenagem ao nativo de Oklahoma, que faleceu durante o sono após sua batalha de dois anos contra a doença. Keith deixa sua esposa, Tricia Lucus, e três filhos.

“Toby Keith faleceu pacificamente na noite passada, 5 de fevereiro, cercado por sua família”, dizia um comunicado postado em seu site.

“Ele lutou com graça e coragem. Por favor, respeite a privacidade de sua família neste momento.”

A jornada de Toby Keith ao topo da música country

Antes de se tornar cantor, Keith trabalhou em campos de petróleo e ainda teve a chance de se tornar um cantor. futebol americano jogador depois de se tornar um nível semi-profissional. No entanto, ele voltou-se para a sua paixão pela música na década de 1990 e nunca mais olhou para trás.

Seu single de estreia, Should’ve Been a Cowboy, que romantiza a vida de cowboy, foi direto para o primeiro lugar após seu lançamento em 1993.

Ele gravou 19 álbuns de estúdio e vendeu mais de 40 milhões de álbuns em todo o mundo. Ele já foi apelidado de homem de US$ 500 milhões da música country pela revista Forbes, depois de acumular uma fortuna multimilionária.

Ao longo dos anos, ele tocou em eventos para vários presidentes dos EUA, incluindo George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump. Ele foi um dos vários músicos que viajaram ao Oriente Médio para tocar para soldados no Afeganistão e no Iraque.

Keith recebeu a Medalha Nacional de Artes de Trump em uma cerimônia fechada ao lado Ricky Skaggs em janeiro de 2021.