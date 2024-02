Celebridades chegam às festas pós-Grammy em massa, duas grandes festas na cidade

Os Grammys vieram e se foram – mas todas as estrelas que estavam no show ainda estavam dançando depois que os prêmios finais foram entregues… e foi exatamente isso que eles fizeram.

Celebridades chegaram à cidade de Los Angeles no domingo à noite – e sim, eles enfrentaram o clima ruim… aparentemente determinados a festejar, independentemente da chuva e do vento que assolavam a cidade até tarde da noite. Não importa… porque esse pessoal apareceu e apareceu com força!