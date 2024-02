Celine Dion canta nos bastidores do Grammy em meio à batalha da síndrome da pessoa rígida

Aqui está um sinal edificante de quão bom Celine Dion está se sentindo hoje em dia – ela não apenas fez uma aparição surpresa no palco do Grammy, mas nos bastidores ela fez uma apresentação improvisada!

O ícone exibiu suas famosas habilidades vocais ao lado do compositor indicado ao Grammy Sonyaé em um clipe filmado nos bastidores da noite de domingo na Crypto.com Arena de Los Angeles – provando que ela ainda consegue em meio à sua batalha contra a Síndrome da Pessoa Rígida, que dificulta o desempenho devido à dolorosa rigidez muscular e espasmos.

Celine foi suave em sua apresentação enquanto dançava junto com Sonyaé… isso marca a primeira vez que ela canta publicamente em 4 anos, tornando o momento ainda mais especial.

Sonyaé compartilhou o clipe do IG … legendando-o com razão como um de seus momentos mais icônicos da noite, que foi um prazer para seus seguidores.

Foi uma grande noite para Celine… que recebeu um O de pé ao apresentar o prêmio de Álbum do Ano – seus colegas da indústria ficaram claramente emocionados ao ver o hitmaker sair, que tem permanecido fora dos holofotes desde então. anunciando sua rara síndrome neurológica .

Embora ela parecesse incrível, fontes com conhecimento direto nos dizem que a triste realidade de Celine é que ela ainda luta fisicamente por muitos dias. Em dezembro, sua irmã disse Celine continua focada é seu desejo de voltar aos palcos.

Isso explica a alegria no rosto de Celine no domingo à noite… como ela disse antes de apresentar o Álbum do Ano: “Quando digo que estou feliz por estar aqui, estou falando sério. De coração.”