Celine Dion entrega prêmio lacrimoso a Taylor Swift no Grammy enquanto luta contra a síndrome incurável da pessoa rígida

Celine Dion chocou muitos que compareceram ao Grammy de 2024 no domingo, depois de lutar contra uma doença incurável conhecida como síndrome da pessoa rígida.

Dion ficou longe dos holofotes depois que sua condição piorou, e sua aparição no Grammy foi um episódio emocionante em sua vida quando ela subiu no palco com a ajuda de Rene-Charles Angelil, seu filho mais velho.

Celine Dion presenteou Taylor Swift com o prêmio de Álbum do Ano

Assim que as pessoas viram Celine, eles se levantaram e aplaudiram enquanto ela apresentava a categoria Álbum do Ano diante de uma multidão que continuaria a aplaudir de pé.

Celine agradeceu ao público pela excelente recepção’Obrigado a todos! Eu te amo de volta. Você está lindo. Quando digo que estou feliz por estar aqui, estou falando sério pelo que ouvit.”

‘Aqueles que foram abençoados o suficiente para estar aqui no Grammy Awards nunca devem subestimar o tremendo amor e alegria que a música traz às nossas vidas e às pessoas de todo o mundo..” Ela disse para uma sala cheia de celebridades.

‘E agora é uma grande alegria apresentar um prêmio Grammy que duas lendas Diana Ross e Sting me presentearam há 27 anos. Estes são os indicados de destaque para álbum do ano.

Celine então anunciou que o aclamado álbum de Swift, Midnights, ganhou o prêmio – fazendo história no Grammy ao ganhar o prêmio. pela quarta vez.

O novo documentário de Celine é um mergulho profundo em seu estado de saúde que foi filmado durante um ano inteiro e em sua luta para continuar sua vida cotidiana apesar das dificuldades. dores e dificuldades.

Dion elaborou uma declaração ‘Estes últimos anos foram um grande desafio para mima jornada desde a descoberta da minha condição até aprender como conviver e administrá-la, mas não deixar que ela me defina.

‘À medida que o caminho para retomar minha carreira artística continua, percebi o quanto senti falta de poder ver meus fãs.’

‘Durante esta ausência, decidi que queria documentar esta parte da minha vida, para tentar aumentar a consciência sobre esta condição pouco conhecida, para ajudar outras pessoas que partilham este diagnóstico.’