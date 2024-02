Chad Johnson deixará o sexo e o McDonald’s se o Kansas City Chiefs perder o Super Bowl LVIII

Chad “Ochocinco” Johnson prometeu abandonar as sutilezas da vida se o Chefes de Kansas City são derrotados pelo São Francisco 49ers no Allegiant Stadium em Las Vegas no domingo, 11 de fevereiro, apesar Lado de Brock Purdy possuindo um melhor histórico na temporada regular e vencendo ambos os jogos da pós-temporada no tempo padrão.

O lenda do ex-Cincinnati Bengals prometeu desistir do fast food, do casamento e do prazer no quarto se Patrick Mahomes não realiza o trabalho diante de 70.000 fãs em Nevada para se tornar um tricampeão do Super Bowl aos 28 anos.

Fãs de times que não são do Super Bowl LVIII convergem em Las Vegas para emoções da NFLTristan Afshar

“Se os Chiefs perderem, não comerei mais McDonald’s. Johnson disse ao Bleacher Report Betting. “Na verdade, euSe os Chiefs perderem, vou me divorciar da minha esposa e chega de sexo pelo resto do ano.

“É assim que estou confiante.”

O seis vezes jogador do Pro Bowl vai até contra o que as empresas de apostas acreditam que acontecerá, já que têm os Chiefs como azarões contra Os 49ers em chamas de Christian McCaffrey mas ele, historicamente, gosta de fazer afirmações ousadas.

E é exatamente isso que o ex-astro da NFL e personalidade popular deve fazer depois de dormir com 17 mulheres em 12 horas junto com Terrell Owenscomo ele revelou recentemente em um vídeo do Instagram Live.

Quando é o Super Bowl LVIII?

O 58º Super Bowl desde o seu início começará às 18h30 ET/17h30 PT no Allegiant Stadium, que é a casa dos Las Vegas Raiders após sua transferência de Oakland.

O jogo será assistido por milhões de pessoas em todo o mundo, atingindo historicamente até 350 milhões de pessoas. Até quem não gosta do esporte vai assistir ao famoso show do intervalo que será apresentado por Usher.

Usher já subiu ao palco como convidado do Feijão de corda e agora terá a administração do prédio só para ele, enquanto os jogadores de futebol descansam após dois trimestres.