Chael Sonnen questiona se Robert Whittaker e Paulo Costa lutarão no UFC 298

O instinto de Chael Sonnen está lhe dizendo que uma grande luta está prestes a acontecer.

O UFC 298 está chegando e um dos combates mais esperados do card será o ex-campeão dos médios Robert Whittaker enfrentando o principal desafiante Paulo Costa no co-evento principal. Ou pelo menos é o que diz na programação.

Falando em seu Além da luta show, Sonnen especulou que algo estranho está acontecendo com a dupla e é uma sensação que ele já teve antes em outras lutas de alto nível.

“Whittaker e Paulo Costa saem como planejado?” Sonnen disse. “Se você apenas adivinhasse. Já tive algumas brigas na minha vida em que os vi, li sobre eles e pensei: ‘Isso não vai acontecer’. E essa foi a minha reação. Eu os amei e eles foram emocionantes, possivelmente uma situação em que era bom demais para ser verdade, mas havia algo nisso que eu não sentia que iria acontecer. … Me perguntaram o que eu achava de Jon Jones e ‘Rumble’ Johnson [at UFC 187] e eu simplesmente respondi: ‘Essa luta não vai acontecer’. Algumas semanas depois, a briga explode e isso não acontece, e várias pessoas me perguntaram sobre isso, mas eu não tinha nenhuma informação privilegiada. Eu simplesmente nunca senti que essa luta iria acontecer.”

Jon Jones e Anthony Johnson deveriam se enfrentar na luta principal do UFC 187 em maio de 2015, mas a luta implodiu quando Jones se tornou o autor de um atropelamento um mês antes do evento. O UFC tirou Jones do título dos meio-pesados ​​​​e o suspendeu, o que resultou na substituição de Daniel Cormier derrotando Johnson para reivindicar o cinturão.

Sonnen aponta para o histórico incompleto de cancelamentos de lutas de Costa (nos últimos anos, Costa perdeu lutas com Whittaker, Khamzat Chimaev e Jared Cannonier por vários motivos) e o fato de que uma luta recentemente cancelada com Chimaev ainda não foi revisitada.

“Não sou tão otimista em relação a Paulo Costa x Robert Whittaker”, disse Sonnen. “Eu não sou tão otimista, mas cara, está na mesma linha. Não parece que esses caras estão se preparando para lutar e pelo que entendi – e quando foi a última vez que o Paulo Costa lutou? É muito significativo. Ele deveria ter tido uma pequena briga com Chimaev no dia 22 de outubro. Geralmente, quando você tem uma luta dessa magnitude, se algo acontecer e não der certo, você revanche a mesma luta no futuro.

“Agora, os dois caras vão descansar, se recuperar e se machucar, mas isso foi em outubro, então você tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro… antes que você perceba, você teve uma experiência bastante significativa. quantidade de tempo. Ninguém sabe quanto tempo isso é, mas parece um período de tempo e a remarcação daquela luta não só não aconteceu, como nunca foi discutida. Isso nunca foi discutido pela promoção, nem uma única vez, nem mesmo um sussurro.”

O que mais preocupa Sonnen é o que ele considera ser a falta de formação dos lutadores envolvidos. Ele criticou a habilidade de vendas de Whittaker durante sua campanha como campeão e também não está convencido de que Costa esteja fazendo muito para promover o pay-per-view do dia 17 de fevereiro.

“Se você é eu, você é o pequeno Chael e está olhando para dois caras bem pagos que são duas atrações de bilheteria – isso é comprovado e inquestionável pelo fato de que eles são um co-evento principal de um pay-per-vew – então você geralmente está lidando com caras que conhecem e entendem e podem superar qualquer ansiedade interna que eles tenham sobre sair e fazer entrevistas e promover uma briga, que é algo que esses dois caras não fizeram”, Sonnen disse. “Não estou aqui para fazer uma previsão, não estou aqui para dizer que eles não vão lutar, mas vou fazer uma observação e essa observação é que Paulo Costa e Robert Whittaker não estão se comportando e não estão fazendo ativamente o que outros caras colocam na mesma posição que estão três semanas se aproximando de uma luta que é televisionada e monetizada no pay-per-view, eles não estão fazendo o que dois oponentes geralmente fariam quando planejam se enfrentar. ”