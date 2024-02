Chargers ‘esperava’ trocar duas estrelas veteranas enquanto Jim Harbaugh tenta pegar os Chiefs

Dapesar de ostentar um bando de craques considerados entre os melhores em suas posições no NFLo Carregadores de Los Angeles têm sido um fracasso perene nas últimas temporadas – e farão qualquer coisa para retornar ao grupo de times de elite da liga. Para tanto, o Carregadores contratado Jim Harbaugh de Universidade de Michigan e o contratei como novo gerente geral Joe Hortiz – com quem trabalhou Harbaughirmão John em Baltimore – em uma tentativa de mudar a sorte da franquia depois de apenas três jogos nos playoffs nos últimos 14 anos.

A fim de revisar a escalação e torná-la uma máquina mais enxuta e mesquinha, capaz de caçar o Chefes de Kansas City no AFC OesteHarbaugh e Hortiz terá que tomar decisões difíceis enquanto os Chargers tentam voltar à relevância – e se esquivar do teto salarial. Essas decisões difíceis podem incluir a negociação de star edge rushers Joey Bosa e Khalil Mack após o início do novo ano da liga em março.

Harbaugh pode assinar a negociação de Mack

De acordo com Chade Forbes sobre XHarbaugh e Hortiz nesta primavera provavelmente deixarão Mack, que teve duas temporadas produtivas em Os anjos desde o ex-gerente geral Tom Telesco o adquiriu do Ursos de Chicago.

Negociar Mack não é uma decisão fácil, já que o jogador de 32 anos continua sendo um pass rusher de elite depois de uma década na NFL. Mack registrou um recorde na carreira 17 sacos em 2023, com 22 rebatidas de quarterback, 21 tackles para derrota e 10 knockdowns de QB. Mas o oito vezes Pro Bowl seleção está prestes a faturar mais de US$ 20 milhões na próxima temporada – um preço que o Parafusos‘ novo regime não quer pagar.

Los Angeles está prestes a ser mais de US$ 40 milhões acima do teto salarial entrando no ano da liga de 2024, e é uma circunstância que pode exigir que os Chargers reestruturem os contratos existentes enquanto trocam jogadores valiosos como Mack.

Os problemas de lesão de Bosa o colocam no bloco comercial

Embora negociar Mack fosse um golpe difícil para os Chargers absorverem, pode haver alívio em comparação se Harbaugh e Hortiz puderem encontrar um parceiro comercial disposto a agir por Bosacujo irmão mais novo usuario vai jogar em Super Bowl LVIII com o São Francisco 49ers neste próximo domingo.

O regime anterior dos Chargers de Telescópio e Brandon Staley imaginou uma dupla dinâmica de Bosa e Mack liderando a corrida de passes dos Bolts nos próximos anos, mas essa realidade não se materializou. E como Mack, Bosa deve bem mais de US$ 20 milhões na próxima temporada – enquanto lida com lesões que lhe custaram muito nos últimos dois anos.

Bosa, a terceira escolha geral do Draft da NFL 2016, disputou todos os jogos da temporada regular apenas uma vez em sua carreira. À medida que o quatro vezes Pro Bowler se aproxima de seu 30º aniversário, os Chargers podem ter dificuldade em encontrar uma equipe disposta a enfrentar o pass rusher propenso a lesões sem capital de recrutamento ou outros ativos anexados.