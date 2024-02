Charles Barkley destrói os fãs da NFL que odeiam Taylor Swift: ‘Você é um perdedor ou um idiota’

Essa foi a mensagem da lenda da NBA na quinta-feira, mergulhando nos críticos do TS de sua mesa Rei Carlos mostrar é CNN … criticando os fãs que vieram atrás de Swift, acusando-a de estragar o futebol.

“Vou olhar direto para aquela câmera”, disse Barkley, “se você está gritando com T-Swift dizendo que ela estragou [football]você é apenas um perdedor.”

“Quando se trata do Super Bowl, onde muitas pessoas que não assistem futebol o ano todo, o público dobra”, disse Costas.

O efeito rápido na NFL não é uma miragem… os Chiefs e a liga se beneficiaram de um aumento relatado de mais de US$ 330 milhões no “valor da marca” como resultado do relacionamento de alto perfil.