Chiefs cortam relações com Marquez Valdes-Scantling, economizando US$ 12 milhões em cap space

Tele Chefes de Kansas City tomaram a decisão de se separar do veterano wide receiver Márquez Valdés-Scantlingcomo relatado por Jeremy Fowler da ESPN. Espera-se que esta medida libere uma quantidade substancial US$ 12 milhões para os Chiefs contra o teto salarial para a próxima temporada de 2024. Valdes-Scantling, 29, assinou um contrato de três anos durante a entressafra de 2022, mas seu tempo na equipe chegou ao fim.

Durante seu mandato de dois anos com os Chiefs, Valdés-Scantling registrou um total de 63 recepções para 1.002 jardas e três touchdowns. Embora esses números possam não ter sido tão altos quanto alguns esperavam durante o jogo da temporada regular, seu impacto foi sentido durante as corridas consecutivas de pós-temporada que culminaram em campeonatos do Super Bowl para o time.

Nos jogos da pós-temporada, Valdes-Scantling provou ser um trunfo valioso, registrando 15 recepções, 250 jardas e três touchdowns. Seu desempenho em momentos críticos, como receber seis passes para 116 jardas e um touchdown no Campeonato AFC de 2022 O jogo, além de fazer uma recepção decisiva no jogo do Campeonato AFC de 2023, solidificou suas contribuições para o sucesso do time. Sua presença também foi sentida Super Bowl LVIIIonde adicionou outro touchdown ao seu currículo de pós-temporada.

Valdes-Scantling não apenas causou impacto em campo, mas sua orientação também deixou uma impressão duradoura no wide receiver novato Arroz Rasheeque deu crédito ao veterano por ajudá-lo a fazer uma transição tranquila para a NFL.

Márquez entrará na agência gratuita

No entanto, apesar de seu heroísmo e orientação na pós-temporada, o alto teto salarial de Valdes-Scantling para a temporada de 2024 tornou impraticável para os Chiefs mantê-lo. Portanto, a decisão de libertá-lo permite que ambas as partes avancem. Essa mudança também pode dar a Valdes-Scantling uma vantagem ao entrar na agência livre, proporcionando-lhe a oportunidade de explorar possíveis pontos de pouso para a próxima fase de sua carreira.

No cenário competitivo da NFL, decisões difíceis como essa geralmente são tomadas no melhor interesse do time e do jogador. Enquanto Valdes-Scantling se prepara para embarcar em um novo capítulo, seu impacto nos Chiefs e seu futuro potencial na liga serão, sem dúvida, observados de perto por torcedores e analistas.