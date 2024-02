Chiefs e 49ers planejaram festas pós-Super Bowl, forte presença policial

O Kansas City Chiefs e o San Francisco 49ers estão prontos para entrar no campo de futebol para o Super Bowl neste fim de semana – e até mesmo suas festas posteriores estão gravadas em pedra… TMZ descobriu.

Fontes com conhecimento direto nos dizem que cada time escolheu seus locais pós-jogo para suas possíveis comemorações no domingo – é claro, apenas um deles estará realmente festejando depois… mas sabemos que ambos os times traçaram um plano no caso de um domingo W.

Vamos começar com os 49ers. Fomos informados de que os meninos da Bay Area estão programados para ir ao OMNIA Nightclub – uma das casas noturnas mais badaladas da Cidade do Pecado – localizada dentro do Caesars Palace, bem no centro da Las Vegas Strip.

Disseram-nos que Kansas City tem outro grande local fechado, o Zouk Nightclub… localizado dentro do Resorts World, um hotel relativamente novo no cenário de Sin City.

Nossas fontes dizem que Kansas City até tem sua música pronta – porque nos disseram que os Chainsmokers tocarão músicas para os Chiefs após o Super Bowl… e talvez KC possa conversar Taylor Swift em acompanhar o grupo caso compareça ao jogo do campeonato.



12/02/23

Patrick Mahomes tem um relacionamento de longa data com The Chainsmokers, que consiste em Alex Bola dar Drew Taggart, até festejando com eles depois deles Vitória no Super Bowl ano passado – então, provavelmente não demorou muito para convencer a dupla vencedora do Grammy.

Essas festas repletas de estrelas certamente entusiasmarão qualquer fanático por futebol… mas segurem-se, superfãs, porque não será fácil travar nenhum desses tempos selvagens – porque fontes nos dizem que a presença da polícia será pesado.

A Polícia Metropolitana de Las Vegas e agentes do FBI estarão posicionados em eventos exclusivos – limitados aos jogadores, suas famílias e executivos de front office… então, tentar com Travis Kelce ou Christian McCaffrey não está no cardápio dos obstinados.



nos estúdios TMZ

Agora, a observação óbvia aqui… embora ambos os times tenham seus locais de festa garantidos, resta saber se ambos ficarão furiosos após o Super Bowl. Faz sentido que os verdadeiros vencedores apareçam e se divirtam, mas geralmente os perdedores vão direto para casa.