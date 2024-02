Chiefs e Mahomes tentarão refazer o acordo do QB após o Super Bowl

Super Bowl LVIII está ao virar da esquina, como os chefes de Kansas City estão prontos para defender seu campeonato contra o San Francisco 49ers neste domingo no Allegiant Stadium em Las Vegascom Patrick Mahomes procurando consolidar seu legado como um dos melhores QBs de todos os tempos.

No entanto, aconteça o que acontecer durante o Super Bowl, uma coisa é certa: os Chiefs tentará negociar com Patrick Mahomes para refazer o acordo recorde que assinou com a franquia em 2020 após a vitória no Super Bowl LIV.

Contrato massivo de Patrick Mahomes

Patrick Mahomes assinou o maior contrato da história da NFL, com um acordo no valor de US$ 450 milhões ao longo de dez temporadas, ganhando US$ 45 milhões por temporada. No entanto, de acordo com a CBS, ambas as partes estão tentando reestruturar o contrato para um teto salarial muito necessário para a próxima entressafra.

Ambas as partes concordaram com uma revisão do contrato em setembro. De acordo com Ian Rapaport da NFL.com, ‘ele agora recebe US$ 210,6 milhões entre 2023 e 2026; o máximo na história da NFL em um período de quatro temporadas. Sua remuneração por esses anos está garantida.

Mahomes pode ganhar mais US$ 1,25 milhão em incentivos se vencer o Super Bowl no domingo. Com a estrutura atual do negócio, o limite máximo do QB está atualmente em cerca de US$ 59,8 milhões. De acordo com a CBS, ‘Uma simples reestruturação do contrato economizaria para a equipe cerca de US$ 37 milhões em espaço máximo’.

Os Chiefs poderiam usar esse dinheiro para recontratar alguns agentes livres iminentes no elenco, como o cornerback L’Jarius Sneed ou o defensive tackle Chris Jones, ou fazer outras jogadas para a temporada de 2024 da NFL que se aproxima.