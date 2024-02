Chiefs no Super Bowl 2024: A maneira perfeita de encerrar o conto de fadas de Travis Kelce e Taylor Swift?

Tele Chefes de Kansas City vai fazer tudo para vencer Super Bowl LVIII contra o São Francisco 49ers neste domingo em Las Vegas, sabendo que estão cada vez mais perto da história. Andy Reida equipe pode se tornar a primeira campeã consecutiva da NFL desde o Patriotas da Nova Inglaterra venceu em 2004 e 2005 sob Tom Brady.

Travis Kelce é uma das várias estrelas do Chiefs que ganhou dois anéis do Super Bowl, junto com Patrick Mahomes e Chris Jonesenquanto eles perseguem a indescritível terceira coroa.

Mas KelceA vida de David mudou nos últimos cinco meses desde que ele começou a namorar Taylor Swift, com sua vida fora do campo de futebol ganhando mais atenção do que quando ele joga no Chefes.

Espera-se que a cantora faça uma longa viagem do Japão para chegar e assistir ao namorado no maior jogo do ano, como fez durante toda a pós-temporada, e o romance deles se tornou parte da construção do Super Bowl. acima.

Travis Kelce fala sobre como começou a namorar Taylor Swift

O elogio bizarro do analista da NFL a George Kittle envolvendo Travis Kelce e Taylor Swift

Foi o jogador do Chiefs quem falou sobre como iniciou seu relacionamento com o artista pop, durante participação no The Pat McAfee Show. Foi lá que o tight end, de 34 anos, revelou que começou a namorar Swift em setembro de 2023, antes de ela ser vista no Arrowhead Stadium para o confronto com o Chicago Bears.

“Já nos conhecíamos há quase um mês”, disse o bicampeão do Super Bowl. “Não foi do nada.”

Desde então, Rápido é um fã regular do Chiefs e assistiu a muitos jogos de Kelce, algo que ele apreciou totalmente: “Adoro quando Taylor vem e me apoia e aproveita o jogo com minha família e amigos”, acrescentou Kelce.

“Tem sido um ano maravilhoso. Foi uma jornada muito louca que eu nunca poderia ter previsto. Mas estou me divertindo com isso.”

Agora, todos os olhos estarão voltados para a cantora de ‘Anti-Hero’ para ver se ela aparece em Estádio Allegiant testemunhar seu homem seguir seu dublê do Grammy com o Troféu Vince Lombardio que seria a cereja do bolo de seu relacionamento florescente