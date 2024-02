Chilli focado em Matthew Lawrence, ignorando revelações de Usher

Pimenta não está deixando UsherAs notícias bombásticas arruinam seu bom humor – porque ela seguiu em frente Mateus Lourençoe não poderia se importar menos com os sentimentos duros de seu ex por causa de uma rejeição.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… o TLC o cantor e compositor não está pensando duas vezes em uma nova história que saiu hoje, onde Usher revelou que pediu Chilli em casamento há muito tempo – enquanto eles ainda estavam namorando – e em vez disso … ela está aproveitando as férias em Jamaica com seu novo namorado, comemorando seu 44º aniversário.



Disseram-nos que Chilli e Matt estão no rio Sandals Dunn, onde visitaram os pontos turísticos locais, apreciando a beleza natural da ilha e até mesmo participando de um jantar íntimo à luz de velas. Confira esses vídeos, obtidos pelo TMZ, que mostram eles abraçados, rindo e até se beijando… é claro que esses dois estão muito apaixonados.

Mais importante ainda, a mente dela está a um mundo de distância de toda essa coisa de Usher. Falando nisso, nossas fontes nos dizem que Chilli, em geral, leva o casamento muito a sério… e ela não vai assumir um compromisso como esse até que esteja totalmente convencida de que ela e seu parceiro estão prontos para o casamento.

Então, mesmo quando se trata de Matt – com quem ela está há alguns anos – é bastante óbvio que ela leva tempo e não diz sim a ninguém.

Claramente, ela não achava que fosse Usher quem diria “sim”… porque ele disse Pessoas ele teve seu coração partido por Chilli há duas décadas, depois que ela o rejeitou quando ele pediu a mão dela em casamento – algo que ele disse que lhe causou problemas de confiança quando se tratava de mulheres.

Parece que Usher superou essas questões … como se casou com seu parceiro de longa data Jennifer Goicoechea no domingo do Super Bowl com sua mãe atuando como testemunha.



30/03/23 TMZ. com

Quanto a Chilli… ela e Matthew Lawrence estão muito sérios neste momento – com Chilli nos contando em março passado que ela realmente esperava se casar com ML… mas eles ainda não chegaram lá.



