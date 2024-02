Christian McCaffrey‘sufocar, Lisarevelou em uma entrevista em podcast que ela não poderia pagar uma suíte no Allegiant Stadium para o Super Bowlincitando sua noiva, Olivia Culpopara se oferecer para comprar um por Lisaaniversário. No entanto, McCaffrey interveio e recusou Culpotentativa de comprar a suíte, apesar de seu custo estimado em US$ 2 milhões.

Durante um evento da semana do Super Bowl McCaffrey expressou apreço por Culpoos sacrifícios e discutiu sua decisão de recusar a oferta dela.

“Ela tentou, mas não vou deixar ninguém pagar para me ver jogar. Tive que recusar isso”, disse ele ao Extra.

McCaffrey não esclareceu se ele financiou pessoalmente a suíte ou rejeitou totalmente a ideia, mas Lisa mencionou garantir uma área com oito ingressos para o estádio.

Enquanto CulpoO gesto foi generoso, McCaffreyA recusa sugere um desejo de assumir ele próprio os encargos financeiros. A situação levanta questões sobre a pressão financeira que até mesmo os indivíduos ricos enfrentam quando assistem ao Super Bowl.

Apesar de McCaffreyDevido à capacidade da China de cobrir os custos, a perda potencial de milhões de dólares em caso de derrota aumenta a pressão sobre a situação.

Elogiou sua noiva

McCaffreyAs ações de destacam seu compromisso com sua família e seu desejo de cuidar deles, mesmo diante das despesas extravagantes associadas à participação no Super Bowl.

“[Lisa has] sacrificou tanto”, McCaffrey disse às pessoas.

“E acho que todas as esposas fazem isso – mas é difícil, especialmente na temporada. Muitas noites, muito tempo nas instalações.”

“Ela obviamente tem muito sucesso no mundo agora em sua carreira, e vê-la me apoiar do jeito que ela faz, significa muito para mim… e espero poder retribuir o favor.”