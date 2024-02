Christian McCaffrey também quebrou para alugar uma suíte no Super Bowl para a noiva Olivia Culpo?

Christian McCaffrey é o running back mais bem pago da liga, com US$ 16 milhões por temporada, e ainda não tem dinheiro para comprar um Super Bowl suíte para seu noivo Olivia Culpo. Ela, no entanto, não queria assistir ao São Francisco 49ers assumir o Chefes de Kansas City das arquibancadas.

McCaffrey, 27, e Culpo, 31, estão programados para se casar neste período de entressafra, então provavelmente estão economizando até o último centavo para a lua de mel. A mãe do running back, Lisafoi quem revelou que não tem condições de pagar uma suíte.

Olivia Culpo linda colisão no peito com Christian McCaffery como se ela fosse uma jogadora do 49ers

“Procuramos uma suíte e nenhum de nós pode pagar”, disse Lisa. “Nem mesmo Christian, sacos de dinheiro ali – nem sacos de dinheiro Olivia”, disse Lisa no último episódio de seu podcast com Ashley Adamson chamado Sua mãe. “Então, não estamos em uma suíte, vou te dizer isso agora.”

Olivia Culpo compra SB Suite para sogra

Culpo acessou o Instagram Stories na sexta-feira para esclarecer as coisas e dizer que não poder pagar uma suíte do Super Bowl é uma “notícia falsa”.

Ela marcou sua futura sogra para ter certeza de que é um presente de aniversário. Culpo tem um patrimônio líquido de US$ 10 milhões e supostamente pagou US$ 2 milhões pela suíte.

Quanto custa uma suíte do Super Bowl?

O preço das suítes para o 58º Super Bowl no Acrisure Stadium em Las Vegas varia de US$ 800.000 a US$ 2.000.000.

A família de McCaffrey sempre assiste aos jogos nas suítes, mas não desta vez. O pai dele, Ed., ganhou três anéis do Super Bowl enquanto jogava pelo 49ers nos anos noventa. Eles poderiam se tornar a primeira dupla de pai e filho a vencer um campeonato com o mesmo time.