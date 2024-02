CJ Stroud mostra como é complexa a leitura das defesas da NFL e por que ele já é tão bom

CJ Stroud não poderia ter sonhado com uma temporada de estreia melhor no NFLembora ele lhe dissesse que estava levantando o Troféu Lombardi em seu mundo ideal.

Ele terá que fazer o devido com ganhando o prêmio de Estreante Ofensivo do Ano depois de liderar o Houston Texanos – que venceu um total de 11 jogos nas últimas três temporadas – para um Título AFC Sul e a segunda rodada dos playoffs.

CJ Stroud mostra sua inteligência na NFL

Stroud desempenhou um papel crucial na incrível reviravolta com jogo de quarterback estelar isso vai além das ferramentas físicas. Stroud recentemente analisou uma peça específica que tem fãs delirando sobre seus bens intangíveis.

Em primeiro lugar, a principal conclusão deve ser quão difícil é jogar como quarterback por jogo. Tanta coisa acontece antes e depois do snap, mas os grandes zagueiros fazem com que tudo pareça tão fácil.

Stroud é um deles, e sua análise de seu passe para touchdown para Dalton Schultz contra o Cardeais do Arizona prova o porquê. Muito foi feito no pré-rascunho sobre o projeto de Stroud Pontuação de 18 em 100 no teste de cognição S2.

Acontece que esse teste não é um grande preditor do sucesso da NFL. Os texanos talvez tenham que agradecer por ter conseguido Stroud para eles em vez de Bryce Jovemno entanto.