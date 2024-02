Classificação IBS VA: Qual é o valor máximo que você pode obter para a Síndrome do Cólon Irritável?

Síndrome do intestino irritável (SII) é uma das condições mais comuns que afeta os seres humanos em sua vida cotidiana. E embora os médicos não consigam encontrar a causa da SII, foi comprovado cientificamente que as causas potenciais estão correlacionadas com o atendimento no militares.

A SII pode diminuir o seu prazer de viver e impedi-lo de participar ao máximo. Pode provocar sintomas como diarreia, cólicas e desconforto abdominal e, no seu pior nível, as pessoas têm dificuldade em realizar as tarefas diárias.

Acredita-se que até um terço das mulheres nas Forças Armadas tenham alguma forma de SII. A questão afecta menos homens, mas os veteranos do sexo masculino têm uma taxa mais elevada de SII do que a população geral dos EUA.

Os veteranos podem ter o direito legal de reclamar uma indemnização pela SII, dependendo da gravidade dos seus sintomas, uma vez que os factores desencadeantes relacionados com o serviço aumentam as probabilidades de os pacientes enfrentarem sintomas de SII durante e depois de deixarem o serviço militar. Mesmo que os sintomas apareçam meses ou anos após o término do serviço, os veteranos podem solicitar indenização por invalidez.

Qual é a classificação VA média para IBS?

O VA classifica a SII em 30%, 10% e 0% incapacitante, dependendo dos efeitos dos sintomas na vida cotidiana, incluindo atividades de trabalho e lazer.

Uma classificação de incapacidade máxima de 30% requer diarreia grave ou alternância de diarreia e obstipação, com desconforto abdominal crónico e constante. Para uma classificação de 30 por cento, o IBS deve ter um impacto substancial nas suas vidas quotidianas.

Eles devem ficar perto do banheiro, moderar a alimentação e controlar constantemente os níveis de estresse. Uma alta classificação de incapacidade para SII significa desconforto abdominal contínuo, incluindo cólicas e distensão abdominal.

Se o caso envolver ocorrências frequentes de disfunção intestinal acompanhada de desconforto abdominal, será considerado moderado e será aplicada a classificação de incapacidade de 10%.

O VA atribui uma classificação de incapacidade de 0 por cento para aqueles que sofrem de “episódios ocasionais” de desconforto abdominal relacionados à SII. Os sintomas leves incluem diarréia ou constipação pouco frequentes, e isso será administrado a veteranos que não precisam evitar constantemente os alimentos desencadeadores.