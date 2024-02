Clubes de strip de Las Vegas fazem teste com centenas de dançarinos para o fim de semana do Super Bowl

Las Vegas é o centro do universo esportivo ao sediar o Super Bowl… mas não são apenas os fãs de futebol que se aglomeram na Cidade do Pecado, porque TMZ Esportes descobriu que inúmeras mulheres lindas estão no deserto para trabalhar no pole!!

Vários clubes de cavalheiros nos dizem que as mulheres fizeram fila do lado de fora de suas portas na esperança de conseguir um lugar em seus palcos neste fim de semana… e muitos bares de strip-tease estão aumentando o pessoal apenas para atender à demanda.

Na verdade, Traficante – um dos clubes de strip-tease mais populares de Las Vegas – espera que seja mais movimentado do que o Grande Prêmio de Las Vegas em novembro passado… que foi a primeira vez que a cidade sediou uma corrida de F1 em mais de 40 anos.

“Este é um momento emocionante para Las Vegas, especialmente para as empresas devido ao impacto económico do Big Game”, disse o gerente geral do Hustler Club LV. Bretanha Rosa pegou

“Vimos centenas de audições fora da cidade antes da semana do Super Bowl LVIII.”

Disseram-nos que também há um fluxo de artistas masculinos para o Kings of Hustler Male Revue… que está localizado no 3º andar do clube de strip.

“Todos estão entusiasmados porque o clube está a poucos passos de toda a ação no estádio”, acrescentou Rose.

Outros clubes como Rinoceronte Hortelã dar Cavalo Maluco III também esperam um fim de semana recorde… com ambos dizendo que não têm escolha a não ser adicionar mais dançarinos a cada noite.

“Teremos o dobro ou o triplo do número de artistas durante toda a semana (cerca de 300 artistas todas as noites)”, disse um porta-voz do CH3.



nos estúdios TMZ

“Desde que os times foram anunciados, já temos uma tonelada de reservas VIP para jogadores de futebol, artistas musicais e bilionários da tecnologia do Vale do Silício, e as reservas continuam chegando.”