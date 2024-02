Cocoa Brown agradece a Tyler Perry pela doação de US$ 400 mil para comprar uma nova casa após o incêndio

A atriz disse ao TMZ que está profundamente grata pelo apoio de TP e de todos os outros que doaram para sua campanha GFM. Ela tem muito a agradecer… porque Tyler contribuiu com incríveis US$ 400 mil para sua causa.

Mas a comediante – conhecida por “For Better or Worse”, juntamente com uma série de outros filmes e programas de TV – reitera que ela e seu filho ficaram profundamente comovidos com o apoio que receberam.