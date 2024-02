Colman Domingo e Nia Long interpretam os pais de Michael Jackson

O Michael Jackson a cinebiografia está em pleno andamento na produção – e você pode dizer, porque Colman Domingo dar Nia Long já estão no set… no personagem dos pais de MJ.

Os dois atores apareceram fantasiados/maquiados na quarta-feira em Los Angeles, onde as câmeras rodavam para “Michael” – que é o primeiro filme oficial a abordar a vida do falecido grande artista diante das câmeras… e já, Colman e Nia estão toques mortos para Joe dar Katherine Jackson .

Confira as fotos… CD e NL estão praticamente irreconhecíveis como a mãe e o pai de Michael – e, aliás, não foram apenas eles que estavam chegando no set para filmar… atores mirins, que provavelmente estão interpretando as versões jovens de o Jackson 5, também apareceu pronto para filmar.