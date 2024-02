Com 198 vagas + CR, concurso público abre inscrições com salários de R$ 15 MIL

Concurso público com vários cargos e vagas

Com salários excelentes, mais um concurso público saiu. Os salários são excelentes e há muitas chances de você encontrar o seu emprego dos sonhos.

Confira.

Concurso público e oportunidades

A Prefeitura de Guarapuava, município do Paraná, acaba de lançar um edital de concurso público visando preencher 198 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva, contemplando todos os níveis de escolaridade. As remunerações oferecidas variam, alcançando até R$ 15 mil.

Cargos de Nível Fundamental

Motorista de Ambulância (01 vaga): R$ 1.627,72 – Exige Carteira categoria "B" ou "C".

Motorista de Veículos Leves (01 vaga): R$ 1.627,72 – Requer Carteira categoria "B".

Motorista de Veículo Pesado (01 vaga): R$ 1.627,72 – Necessário Carteira categoria "D".

Cargos de Nível Médio/Técnico

Agente de Apoio Escolar (Cadastro Reserva): R$ 2.138,10.

Instrutor de Libras (Cadastro Reserva): R$ 2.138,10.

Intérprete de Libras (Cadastro Reserva): R$ 2.741,71.

Técnico de Enfermagem (81 vagas): R$ 2.853,50.

Técnico em Radiologia (Cadastro Reserva): R$ 2.716,69.



Cargos de Nível Superior

Bibliotecário (Cadastro Reserva): R$ 4.678,75.

Engenheiro de Segurança do Trabalho (01 vaga): R$ 12.834,06.

Educador Infantil (88 vagas): R$ 3.859,98.

Médico do Trabalho (01 vaga): R$ 7.546,39.

Médico de Pronto Atendimento (05 vagas): R$ 7.546,39.

Médico Generalista de ESF (17 vagas): R$ 15.092,76.

Professor Pedagogo (01 vaga): R$ 2.184,65.

Terapeuta Ocupacional (01 vaga): R$ 4.678,75.

Etapas do Concurso público

Veja a seguir as fases:

Prova Objetiva: Todas as categorias.

Prova de Títulos: Cargos de nível superior.

Prova Prática: "Motorista", Instrutor de Libras e Intérprete de Libras.

Datas Importantes

Provas Objetivas: 14 de abril de 2024, nas cidades de Arapiraca/AL e Maceió/AL.

14 de abril de 2024, nas cidades de Arapiraca/AL e Maceió/AL. Prova de Títulos (para cargos de nível superior): Entrega de documentos entre 22 e 24 de maio de 2024.

Detalhes e Etapas Avaliativas

O concurso promovido pela Prefeitura de Guarapuava, PR, incluirá uma prova objetiva composta por 40 questões de múltipla escolha. A avaliação, de caráter classificatório e eliminatório, abrangerá diversas áreas de conhecimento, variando de acordo com a carreira pretendida.

A aplicação da prova será realizada em dois turnos:

Manhã: Motorista de Ambulância, Motorista de Veículo Pesado, Agente de Apoio Escolar, Técnico de Enfermagem, Técnico em Radiologia, Bibliotecário, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho, Médico de Pronto Atendimento, Médico Generalista de ESF, Professor Pedagogo e Terapeuta Ocupacional.

Motorista de Ambulância, Motorista de Veículo Pesado, Agente de Apoio Escolar, Técnico de Enfermagem, Técnico em Radiologia, Bibliotecário, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho, Médico de Pronto Atendimento, Médico Generalista de ESF, Professor Pedagogo e Terapeuta Ocupacional. Tarde: Educador Infantil, Intérprete de Libras e Motorista de Veículos Leves.

Cada questão apresentará cinco alternativas, sendo apenas uma correta. O tempo total para realização de todas as questões será de 3 horas, e a prova será avaliada numa escala de 0 a 100 pontos.

Prova de Títulos

Esta etapa será aplicada a todos os cargos de nível superior e consistirá na análise das titulações dos candidatos, com o objetivo de classificação. A prova de títulos terá um valor máximo de 10 pontos.

Prova Prática do concurso público

Com caráter eliminatório e classificatório, a prova prática será exclusiva para os cargos de Motorista de Ambulância, Motorista de Veículos Leves, Motorista de Veículo Pesado, Instrutor de Libras e Intérprete de Libras. Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 pontos, numa escala de 0 a 100 pontos, não serão eliminados do certame.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até o dia 26 de fevereiro, através do site da banca, a Fundação Fafipa. Também é necessário pagar uma taxa entre estes valores:

R$ 50,00 , para níveis fundamental, médio e técnico;

, para níveis fundamental, médio e técnico; R$ 100,00, para nível superior.

Dicas de preparação

Com a abertura do edital para o concurso da Prefeitura de Guarapuava, surge a oportunidade para muitos candidatos alcançarem seus objetivos profissionais. A preparação para um certame exige não apenas empenho, mas uma estratégia bem delineada. Neste contexto, alguns passos podem ser fundamentais.

Em primeiro lugar, é crucial compreender minuciosamente o edital. Nele estão presentes as regras do jogo, os conteúdos que serão avaliados e as etapas do concurso. Uma leitura cuidadosa é o ponto de partida para uma preparação sólida.

A elaboração de um cronograma de estudos é o próximo passo. A organização do tempo de estudo, distribuindo as disciplinas ao longo da semana e dando ênfase aos temas mais relevantes, é essencial. Um planejamento bem estruturado facilita a assimilação do conteúdo e evita atropelos na reta final.

Conhecer a banca examinadora é uma estratégia inteligente. Cada banca possui um estilo próprio de elaborar questões, e compreender esse padrão pode ser vantajoso na hora da prova. Estudar com base em provas anteriores também é valioso, proporcionando familiaridade com o formato do exame.

A identificação dos pontos essenciais é outro ponto crucial. Ao focar nos temas mais recorrentes e com maior peso na prova, o candidato otimiza seu tempo de estudo, priorizando o que realmente importa.

Manter-se atualizado é uma prática que não pode ser negligenciada. A leitura de notícias e o acompanhamento das atualidades relacionadas à área do concurso são diferenciais na preparação.