Com inscrições chegando ao fim, Concurso Unificado passa por novas retificações; veja o que mudou

Inscrições do concurso unificado terminam nesta semana

Com inscrições terminando, o concurso unificado anuncia que o edital passou por novas retificações. Portanto, se você vai realizar a prova, é importante se atentar.

Veja.

Mudanças nos Blocos Temáticos

O Concurso Unificado passou por uma nova rodada de ajustes, com modificações específicas nos blocos temáticos da seleção, conforme divulgado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 8.

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias

Uma das mudanças notáveis afetou o Bloco 1, onde ocorreu a inclusão da expressão “e outras afins àquelas aqui listadas” nos cargos de analista e tecnologista do IBGE nas especialidades de Geoprocessamento. Essa alteração foi solicitada pela Sociedade Brasileira de Geofísica, buscando a inclusão da carreira de Geofísica entre as especialidades exigidas.

Bloco 2 – Tecnologia, Dados e Informação

No Bloco 2, agora é exigido registro em conselho de classe para o cargo de estatístico do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Além disso, na mesma categoria, houve um ajuste no quadro de pontos da etapa de títulos para a carreira de Especialista de Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), aumentando de 0,5 ponto para 1 ponto por ano completo.



Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas

Neste bloco, houve a ampliação da exigência de formação em qualquer área para a carreira de EPPGG, não mais limitada às áreas de ambiental, agrária e biológicas. Também foi adicionada a expressão “e outras afins àquelas aqui listadas” às carreiras de analista e tecnologista na área de análise ambiental.

Outras Alterações Relevantes

Além dessas mudanças específicas nos blocos do concurso unificado, outras modificações de destaque foram realizadas:

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

O cargo de analista técnico de políticas sociais agora exige a etapa de curso de formação para os aprovados na área.

A carreira de especialista em indigenismo, antes aberta a qualquer área do conhecimento, agora exige formação em assistência social. Além disso, o local de atuação foi ampliado, incluindo as Unidades da Federação do Pará (PA), Mato Grosso do Sul (MS), Roraima (RR) e Rondônia.

Recorde de Inscrições no Concurso Unificado

O Concurso Unificado, também conhecido como o “Enem dos Concursos”, atingiu um marco histórico ao registrar 1,7 milhão de inscritos até a última quarta-feira, 7.

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), esse número estabelece o concurso como o maior da história em termos de inscrições, ultrapassando até mesmo o concurso do Banco do Brasil de 2021, que contou com 1,6 milhão de candidatos.

Apesar da magnitude dos números, o MGI não forneceu detalhes sobre a confirmação das inscrições, isto é, se as taxas foram pagas ou as isenções foram concedidas. Também não ficou claro se o total inclui os formulários preenchidos, independentemente do pagamento da taxa.

O MGI já disponibilizou uma lista preliminar com o número de inscritos por estado, revelando que o polo mais procurado é o do Rio de Janeiro, com mais de 149 mil inscrições. Isso evidencia um interesse considerável dos candidatos nessa região específica.

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias – 727 vagas

– 727 vagas Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação – 597 vagas

– 597 vagas Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas – 530 vagas

– 530 vagas Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor – 971 vagas

– 971 vagas Bloco 5- Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – 1.016 vagas

– 1.016 vagas Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação – 359 vagas

– 359 vagas Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública – 1.748 vagas

– 1.748 vagas Bloco 8 – Nível Intermediário – 692 vagas

Fases das provas

As provas do concurso unificado deverão acontecer mediante as seguintes fases:

1ª fase: provas objetivas e discursivas;

2ª fase: perícia médica (avaliação biopsicossocial);

3ª fase: procedimento de verificação da condição declarada: reserva de vagas para pessoas negras; e

4ª fase: procedimento de verificação documental complementar: reserva de vagas a indígenas.

Como se inscrever concurso unificado

Os interessados deverão se inscrever até a próxima sexta, 9 de fevereiro.

Para se cadastrar é preciso acessar o site do governo, autenticar a conta e depois finalizar o cadastro pelo site da Fundação Cesgranrio, a banca.

Veja tudo aqui