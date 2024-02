Com vagas para médio e superior, conheça a lista de concursos com salários que podem chegar a R$ 19 MIL

Concursos anunciam que as inscrições estão abertas

Se você busca concursos para estabelecer financeiramente e mudar de vida, trouxemos uma lista de editais fresquinhos com vários cargos.

Veja a seguir.

Lista de concursos

No estado de Goiás, a prefeitura de Professor Jamil abriu concurso público ofertando 4 vagas para cargos de níveis médio e superior de formação. Os salários variam entre R$ 2.400,00 e R$ 2.824,00.

Inscrições e Provas

As inscrições poderão ser realizadas no site da organizadora entre 18 de março e 18 de abril. As taxas de participação vão de R$ 90,00 a R$ 120,00, e as provas devem ser realizadas no dia 2 de junho de 2024.

Concurso Prefeitura de Rosário do Sul (RS)

No Rio Grande do Sul, a prefeitura de Rosário do Sul publicou edital com oportunidades para formação de cadastro reserva em diversos cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 1.102,49 a R$ 19.617,81.



Você também pode gostar:

Inscrições e Provas

Os interessados poderão realizar as inscrições no site da banca entre 12 de fevereiro e 11 de março, mediante pagamento de taxas de R$ 60,00 a R$ 120,00. As provas serão aplicadas no dia 28 de abril de 2024.

Concurso Câmara de Rosário do Sul (RS)

Na cidade de Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul, a Câmara Municipal está realizando um certame com a oferta de 5 vagas e salários iniciais de até R$ 7.071,80.

Inscrições e Provas

Assim como o concurso da prefeitura, as inscrições para este concurso podem ser feitas no site da banca entre 12 de fevereiro e 11 de março. A taxa de inscrição varia de R$ 60,00 a R$ 120,00. As provas estão agendadas para o dia 28 de abril de 2024.

Prefeitura de Piracicaba e concursos

A Prefeitura de Piracicaba, no estado de São Paulo, anunciou a abertura de um edital de concurso público com 37 vagas disponíveis para cargos em todos os níveis de formação. As remunerações iniciais variam de R$ 2.370,98 a R$ 4.528,26.

Inscrições e Provas

As candidaturas podem ser homologadas na página da organizadora entre 28 de fevereiro e 8 de abril. As taxas de participação oscilam entre R$ 57,00 e R$ 128,00. As provas estão programadas para o dia 19 de maio de 2024.

Confira mais detalhes sobre concursos.

Concurso Câmara de Nova Crixás (GO)

A Câmara Municipal de Nova Crixás, localizada no estado de Goiás, está promovendo um concurso para preencher 10 vagas em níveis fundamental, médio e superior. Os salários oferecidos alcançam até R$ 4.000,00.

Inscrições e Provas

Os interessados podem realizar as inscrições no site da organizadora entre 12 de março e 2 de abril. As taxas de inscrição variam de R$ 70,00 a R$ 150,00. As provas estão agendadas para o dia 14 de abril de 2024.

Prefeitura de Vale Verde e concursos

A Prefeitura de Vale Verde, situada no Rio Grande do Sul, está oferecendo 18 vagas e oportunidades em cadastro reserva para cargos em todos os níveis de formação. Os salários podem chegar até R$ 19.006,77.

Inscrições e Provas

As inscrições devem ser confirmadas na página da banca entre 12 de fevereiro e 11 de março. O pagamento da taxa de inscrição, que varia de R$ 82,12 a R$ 246,36, é necessário nesse período. As provas estão agendadas para o dia 27 de abril de 2024.

Dicas para provas dos concursos

Para os concurseiros, algumas dicas são fundamentais para uma preparação eficaz. Primeiramente, é crucial conhecer detalhadamente o edital do concurso, pois ele indica o conteúdo programático e os critérios de avaliação. A partir daí, é essencial criar um cronograma de estudos realista e adaptado às suas necessidades, priorizando as matérias com as quais você tem mais dificuldade.

Utilize materiais de estudo confiáveis, como livros didáticos, videoaulas e apostilas, além de resolver questões de concursos anteriores para se familiarizar com o estilo das perguntas. Não deixe de realizar simulados completos, que ajudam a testar seus conhecimentos e a se acostumar com o tempo e a pressão do dia da prova.

Faça revisões constantes do conteúdo estudado para consolidar o aprendizado e mantenha-se atualizado, especialmente em relação às atualidades que podem ser cobradas na prova. Dê prioridade às matérias mais relevantes, mas não negligencie nenhuma delas.

Além disso, é fundamental cuidar da sua saúde mental e física, garantindo uma boa alimentação, praticando atividades físicas e dedicando tempo para o descanso. A persistência e o foco são fundamentais nessa jornada, então mantenha-se motivado e perseverante. Com dedicação e disciplina, você estará mais preparado para enfrentar o desafio do concurso.