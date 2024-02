Comerciais do Super Bowl 2024: 10 melhores comerciais em um show do intervalo do Super Bowl

Tele Super Bowl O show do intervalo não é apenas conhecido por suas apresentações musicais e talentosas façanhas no futebol, mas também por seus comerciais altamente aguardados. Então, quais comerciais veremos no jogo entre o San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs em 11 de fevereiro?

Os comerciais se tornaram um fenômeno cultural, atraindo espectadores que talvez nem se interessassem por futebol. Os anunciantes pagam caro pelo tempo de transmissão durante o Super Bowl, com comerciais geralmente apresentando endossos de celebridades, esquetes humorísticos, narrativas emocionantes e efeitos visuais de última geração.

Super Bowl os comerciais são conhecidos por sua criatividade e impacto, e as empresas competem para criar o anúncio mais memorável e comentado do ano. Esses comerciais costumam gerar discussões nas redes sociais e em torno de bebedouros no dia seguinte, com os espectadores compartilhando ansiosamente seus anúncios favoritos e debatendo quais eram os mais eficazes.

Por que eles são tão esperados?

Com milhões de telespectadores sintonizados, os comerciais do Super Bowl têm o potencial de atingir um vasto público e deixar uma impressão duradoura.

Por exemplo, em 2023, Bryan Cranston e Aarão Paulo reprisaram seus papéis como Walter White e Jesse Pinkman do programa de sucesso Breaking Bad, em um comercial da PopCorners, um produto de chips.

Até Raimundo Cruz apareceu em seu papel como Tuco Salamanca, o vilão da segunda metade da primeira temporada do show e do início da segunda temporada. No programa, ele interpreta um senhor da metanfetamina psicopata e mantém o mesmo tema no anúncio, só que desta vez ele está obcecado por batatas fritas.

Sem mais delongas, aqui estão dez dos mais populares Comerciais do Super Bowl de todos os tempos:

‘E aí?’ (2000)

“A Força” da Volkswagen (2011)

“Você não é você quando está com fome” de Snickers (2010)

“O homem que seu homem poderia cheirar” do Old Spice (2010)

“A Alegria da Pepsi” da Pepsi (2001)

https://www.youtube.com/watch?v=SnAb0CBaBPU

T-Mobile – Dueto de Scrubs (2022)

Reebok-Terry Tate (2003)

Coca Cola – Ei garoto, pegue (1980)

Maçã – 1984 (1984)

Sempre – #LikeaGirl (2015)