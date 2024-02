Como adicionar música ao seu perfil do Facebook em 2024

Os amantes da música ficarão maravilhados em saber que o Facebook adicionou a capacidade de adicionar música aos seus perfis como parte de seu fluxo constante de novos recursos. Seu perfil do Facebook pode ser aprimorado adicionando suas músicas favoritas, independentemente de você ser um ouvinte casual ou um entusiasta de música. Neste artigo, mencionamos algumas coisas básicas para ajudá-lo a entender como adicionar música ao seu perfil do FB. Então, vamos começar com o guia.

Antes de saber como adicionar música a um perfil do FB, é essencial entender os diferentes recursos relacionados à música que o Facebook oferece. Com a atualização de 2024 do Facebook, você poderá incorporar Música ao seu perfil de diversas maneiras:

Adesivos musicais : esse recurso permite compartilhar trechos de suas músicas favoritas com amigos e seguidores em seus Stories do Facebook. Compartilhamento de música : com a função de compartilhamento de música do Facebook, você pode compartilhar músicas diretamente de serviços de streaming como Spotify e Apple Music em seu feed e Stories. Música de perfil : quando os visitantes acessam seu perfil do Facebook, eles podem ouvir a música que você adicionou.

Com este guia, mostraremos como adicionar música ao seu perfil do Facebook para obter uma trilha sonora exclusiva com base no seu gosto e preferências.

Se você não consegue adicionar música ao seu perfil do Facebook, há vários motivos para isso. Portanto, antes de começar a adicionar música ao seu perfil do FB, vamos dar uma olhada em alguns dos motivos mais comuns pelos quais isso não funciona.

Parece que seu aplicativo do Facebook está desatualizado

Há um problema com os servidores do Facebook.

Parece que o cache do aplicativo está corrompido.

Internet instável está afetando seu computador.

É importante examinar todas essas coisas de perto. Você deve atualizar um aplicativo desatualizado da App Store, se estiver usando um. Se pretende adicionar música, você também precisará garantir que sua conexão com a Internet esteja estável.

Os servidores do Facebook podem ficar inativos a qualquer momento, então você terá que esperar até que sejam restaurados. Pode ser necessário limpar o cache ou reinstalar o aplicativo do Facebook se nenhuma dessas soluções funcionar.

Como adicionar música ao perfil do FB no iOS e Android

O Facebook possui uma impressionante biblioteca de músicas que atende a uma ampla variedade de gostos. As músicas podem ser fixadas em seu perfil, visualizadas na página do artista e até mesmo adicionadas à sua história depois de adicionadas. Além disso, você pode remover músicas que não são mais relevantes para seus interesses, caso as descubra. O Facebook é público, então qualquer pessoa pode navegar na sua coleção de músicas se você adicioná-la ao seu perfil.

Como adicionar música ao perfil do FB

No seu dispositivo móvel, inicie o Facebook aplicativo e toque no Foto do perfil .

Desça um pouco e toque em Música .

Depois disso, você pode pesquisar sua música ou artista favorito. Depois de encontrar uma música que você gosta, clique no botão Adicionar botão. Depende de você quantas músicas deseja adicionar ao seu perfil. Selecione seu músicas preferidas da enorme coleção e ouça todos eles.

Você pode ouvir as músicas adicionadas a qualquer momento visitando a mesma seção de música e clicando na música.

Inicialmente, vá para o Facebook aplicativo no seu dispositivo móvel > foto do perfil > Música .

Depois, você deverá ver uma lista de todas as músicas que adicionou. Para ouvir uma música, basta tocar nela. No entanto, você também pode ouvir a versão completa da música no Spotify. Bem, para fazer isso, basta tocar no Tocar música completa ativada localizado no canto superior esquerdo.

Depois, um pop-up aparecerá; a partir daí, selecione Spotify .

Então agora você sabe como adicionar música ao seu perfil do FB, mas podemos não gostar. É, portanto, crucial aprender como remover músicas dos perfis do Facebook. Não há nenhum processo complicado envolvido. Aqui estão as etapas que você precisa seguir.

Vá para sua perfil do Facebook página e clique no música ícone. No seu perfil, toque no Hamburger ícone ao lado da música que você deseja alterar. Então clique Exclua músicas do perfil.

Como adicionar música à história do perfil do FB

Também é possível adicionar música à sua história no Facebook, o que torna toda a experiência da “história” mais divertida. No entanto, se você não vir esse recurso, lembre-se de que ele ainda não está disponível para todos.

Você pode adicionar música antes de gravar um vídeo na história do seu perfil do Facebook seguindo estas etapas:

Inicialmente, abra o Facebook aplicativo no seu dispositivo móvel. Toque em ‘sinal de mais‘ para criar uma história. Deslize para a direita e toque no música ícone na parte superior da tela. Escolha o seu música favorita. Para selecionar um grampo da música, arraste o controle deslizante para a esquerda ou certo. Depois disso, para gravar um vídeo, toque no triângulo ícone. Para encerrar sua gravação, toque no quadrado ícone. Na sua história, você verá um clipe da música. Escolher ‘Compartilhe na história.’

Ele pode ser alterado tocando, segurando-o ou girando e alterando seu tamanho usando dois dedos. Depois, toque no ‘Compartilhar na história‘ botão.

Dicas para escolher a música de perfil perfeita

Agora que você sabe como adicionar música no seu perfil do FB, aqui vão algumas dicas para escolher a música perfeita:

Reflita sua personalidade : certifique-se de que a música escolhida reflete sua personalidade e interesses. Aproveite o tempo para escolher uma faixa que ressoe com você, não importa se é rock, pop, hip-hop ou música clássica. Considere o seu público : É importante selecionar uma música que você goste, mas também levar em consideração para quem você vai tocá-la. Se você deseja que seu perfil atraia os visitantes, escolha uma faixa que seja relativamente conhecida e tenha amplo apelo. Mantenha-o relevante : certifique-se de que a música escolhida corresponde à imagem que você deseja retratar em seu perfil do Facebook. Seja qual for o tema, escolha uma música que se adapte à estética desejada, seja um clima descontraído ou uma atmosfera de alta energia. Atualize regularmente : se quiser manter a música do seu perfil atualizada, não tenha medo de alterá-la de vez em quando. Não se esqueça de atualizar sua seleção de músicas para refletir seu humor ou música favorita.

