Como adicionar música ou música ao status do WhatsApp em 2024

Apesar de sua popularidade na comunidade global, o WhatsApp continua sendo uma potência quando se trata de conectar pessoas. Os usuários podem compartilhar fotos, vídeos e agora até trechos de música por meio da atualização de status, um recurso de destaque. Desde 2024, adicionar música ao seu status do WhatsApp se tornou uma tendência e um recurso popular. Então, se você deseja adicionar música ao seu status do Whatsapp, mas não sabe como fazer, aqui estão alguns passos fáceis que com certeza irão te ajudar.

O que é o status de áudio do WhatsApp?

A menos que você tenha vivido sob uma rocha no ano passado, talvez não tenha ouvido falar do status de voz do WhatsApp. O status de voz do WhatsApp foi adicionado ao mensageiro no início de 2023, por isso é relativamente novo. É importante ressaltar que os desenvolvedores do WhatsApp também adicionaram muitos outros recursos a este programa além do mencionado acima.

Um dos recursos mais importantes é a capacidade de selecionar contatos de status, registrar comentários para eles e visualizar links, para citar apenas alguns.

O status de voz permite que os usuários gravem até 30 segundos de sua voz e depois a compartilhem como status. Se um usuário não excluí-lo manualmente durante esse período, os status compartilhados permanecerão visíveis por 24 horas.

Pré-requisitos antes de adicionar música ao status:

Você deve sempre ter a versão mais recente do WhatsApp instalada no seu dispositivo para adicionar música ao seu status. É comum que os desenvolvedores lancem atualizações que incluem correções de bugs e novos recursos. Você precisará procurar o WhatsApp na loja de aplicativos do seu dispositivo e tocar no botão ‘Atualizar’ se estiver disponível. Ao fazer isso, você terá acesso às funcionalidades mais recentes, incluindo música.

2. Dispositivos e regiões compatíveis

Em 2024, o recurso de música poderá não estar disponível em todas as regiões ou em todos os dispositivos. Verifique o site oficial do WhatsApp ou a loja de aplicativos para ver se o seu dispositivo suporta música no WhatsApp Status. Pode levar algum tempo para que sua área receba o recurso, então seja paciente se ele ainda não chegou.

Como colocar o status do WhatsApp com uma música ou música

Então, aqui estão alguns métodos que você pode usar para adicionar música facilmente ao seu status do Whatsapp:

1. Use o alto-falante do seu telefone

É possível gravar o som junto com o vídeo ao atualizar seu status no WhatsApp. Agora cabe a você utilizar esse recurso a seu favor, adicionando sua música favorita à atualização de status. Para fazer isso, siga estas etapas:

Se você deseja usar uma música como música de fundo para o seu status do WhatsApp, toque a música usando qualquer aplicativo reprodutor de música do seu telefone. Se quiser fazer isso, você também pode usar um aplicativo de música online. Não use fones de ouvido com ou sem fio ao reproduzir a música; em vez disso, reproduza-a pelo alto-falante. Agora você pode abrir o WhatsApp enquanto ouve a música. Para registrar seu status, vá para status. Coloque o volume da música no máximo. Ao fazer isso, você poderá garantir que sua música de status tenha uma qualidade melhor. Sempre que terminar a gravação, visualize-a e, se tudo estiver em ordem, clique na seta azul na parte inferior para fazer upload do seu status do WhatsApp.

2. Com InShot (aplicativo de terceiros)

O Inshot Video Editor possui muitos recursos integrados para adicionar música ao status do WhatsApp, incluindo várias ferramentas para cortar e editar.

Você pode baixar Inshot para o seu telefone e abra-o. Na interface principal, clique no botão Vídeo guia para carregar um vídeo ou foto e clique no botão Música guia da barra de ferramentas. Para adicionar música ao seu status do WhatsApp, vá até a biblioteca de músicas e clique em Usar . Além disso, você pode inserir efeitos sonoros em vídeos e imagens de status usando o Efeitos aba. No seu telefone, clique Salvar e exporte seu vídeo . Depois de enviar seu vídeo, abra WhatsApp > Estado Acerte o mais ícone para carregá-lo e clique no Enviar botão para informar seus amigos.

3. Use notas de voz do WhatsApp

Para adicionar música ao WhatsApp, use o recurso Voice Note. Usando notas de voz, você pode gravar qualquer áudio, incluindo música de fundo. Então, para adicionar uma música ao seu status do WhatsApp, siga estes passos:

Certifique-se de estar próximo ao alto-falante do telefone ao reproduzir a música. Para usar o microfone, abra o WhatsApp e toque no ícone do microfone. Registro 10-30 segundos da música como uma nota de voz. Se necessário, corte o início e o fim da gravação. Você pode então carregá-lo diretamente do WhatsApp como status.

As notas de voz integradas do WhatsApp podem ser usadas para adicionar música sem baixar nenhum aplicativo adicional.

4. Use o YouCut

Com o YouCut para Android, você pode adicionar música aos vídeos. Para adicionar música à gravação, use o editor de vídeo YouCut após gravar o vídeo no aplicativo da câmera do seu telefone.

Depois de editar o vídeo, você precisa carregá-lo no seu status do WhatsApp. Veja como você pode usar o YouCut.

Primeiramente, em seu telefone Android, baixe e instale o Editor de vídeo YouCut aplicativo. Depois disso, toque no (+) ícone na parte inferior para adicionar a música de fundo ao vídeo. Na barra de ferramentas inferior, clique em Música Certifique-se de selecionar a música certa para o seu vídeo. Vou ao Minha música guia para adicionar sua própria música. Depois de selecionar a música que deseja adicionar, toque nela. Ao fazer isso, o vídeo será acompanhado de música. Se você deseja modificar os horários de início e término da música, toque no Salvar botão e ajuste os tempos. Escolher Resolução , Taxa de quadros e Qualidade no prompt Exportar e clique em Salvar .

Como tornar a experiência musical do seu status cativante

Aqui estão algumas dicas para aproveitar as vantagens do recurso de música do WhatsApp Status:

Seleção de músicas: Selecione músicas que correspondam ao humor ou tema do seu status. Não importa se você está comemorando ou refletindo; a música certa melhora a experiência geral. Apare cuidadosamente: Certifique-se de que as partes cortadas estejam sincronizadas bem com o visual do seu status. Para criar uma experiência envolvente para os espectadores, você deve buscar uma combinação integrada. Esteja atento aos direitos autorais: Certifique-se de seguir as leis de direitos autorais e os acordos de licenciamento ao decidir quais músicas usar. Para evitar problemas legais, escolha suas faixas com sabedoria em algumas regiões que podem ter restrições em faixas específicas. Experimente com gêneros: Não tenha medo de experimentar gêneros diferentes. Seu público achará suas atualizações de status envolventes e atualizadas se você as variar. Atualizar configurações de privacidade: Certifique-se de que suas configurações de privacidade estejam definidas para proteger suas atualizações de status contra visualização não autorizada. É possível compartilhar mensagens do WhatsApp com todos, seus contatos ou uma lista personalizada.

