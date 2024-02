Como carregar fones de ouvido sem fio JLab em 2024

No momento em que este artigo foi escrito, os fones de ouvido JLab Wireless eram considerados os melhores fones de ouvido sem fio do mercado atualmente. Como resultado, uma horda de novos usuários está correndo para comprá-lo. No entanto, após a compra, muitos usuários ficam confusos com o posicionamento peculiar da porta de carregamento desses fones de ouvido. Se você também se incomoda com isso, aqui está nosso guia para ajudá-lo a carregar os fones de ouvido sem fio JLab da maneira mais fácil.

Por que carregar os fones de ouvido sem fio JLab?

A resposta é simples: se você não carregar, seus fones de ouvido sem fio JLab não funcionarão na próxima vez que você conectá-los. Além disso, a arquitetura dos fones de ouvido sem fio JLab é construída de forma que você seja obrigado a carregá-los a cada 20 horas. use-o continuamente.

No entanto, a melhor parte é que sempre que você coloca os fones de ouvido no estojo de carregamento, ele começa a carregar. No entanto, com o tempo, até mesmo o estojo de carregamento fica sem energia e precisa ser carregado.

Como carregar os fones de ouvido sem fio JLab?

Se seus fones de ouvido sem fio JLab estiverem sem energia, você pode carregá-los como desejar. Aqui estão algumas etapas simples que tornarão o carregamento dos fones de ouvido sem fio JLab mais fácil do que já é:

Etapa 1: coloque os fones de ouvido no estojo

Os fones de ouvido JLab Wireless possuem um case sem fio que é usado para mantê-los seguros. Além disso, o case também atua como meio de carregamento para os fones de ouvido JLab. Se quiser carregá-los, colocá-los de volta na caixa é o primeiro passo.

Etapa 2: Conecte o estojo a um carregador

O estojo do carregador de fones de ouvido sem fio JLab vem com uma porta USB tipo C. No entanto, o cabo USP Tipo C não é fornecido. Você pode usar qualquer cabo de marca ou qualquer cabo disponível à sua disposição.

Etapa 3: verifique a luz de notificação

Ao conectar o cabo USB Tipo C e ligar a fonte de alimentação, você notará uma luz LED vermelha brilhando na parte inferior.

Etapa 4: desconecte quando o carregamento for concluído

Quando o carregamento estiver concluído, você verá que, em vez de um LED vermelho, um LED verde permanente acenderá. Quando acender, você pode simplesmente remover os erabuds sem fio JLab do carregador e começar a usá-los ou guardá-los para uso posterior.

Como carregar fones de ouvido sem fio JLab

Se você estiver usando fones de ouvido em vez de fones de ouvido, terá sorte porque não envolve colocá-los em nenhum caso ou algo parecido. Dito isso, aqui estão as etapas para carregar os fones de ouvido JLab Wireless:

Etapa 1: localize a porta de carregamento

O primeiro passo é localizar a porta de carregamento. Se você é novo nisso, pode achar que esta é uma etapa difícil. A porta de carregamento geralmente está localizada na lateral do fone de ouvido direito. Se você estiver usando um modelo antigo, a porta de carregamento pode estar atrás do fone de ouvido esquerdo.

Etapa 2: conecte o cabo de carregamento

A próxima etapa é o mais fácil possível. Dependendo do modelo dos seus fones de ouvido JLab, você precisará conectar o cabo de carregamento. Se você estiver usando um fone de ouvido sem fio JLab relativamente novo, seu dispositivo suportará carregamento Tipo C.

Por outro lado, se você estiver usando um dispositivo antigo, procure um cabo de carregamento Tipo B. Quando os fones de ouvido sem fio JLab começarem a carregar, a luz LED ficará vermelha.

Etapa 3: desconecte o carregador

Quando o carregamento estiver concluído e a bateria estiver 100% carregada, o LED vermelho mudará para verde. Como resultado, agora você está pronto para desconectar o carregador. Basta retirar o cabo de carregamento e começar a usar os fones de ouvido.

Como consertar fones de ouvido sem fio JLab que não carregam?

Agora que você sabe como carregar seus fones de ouvido e fones de ouvido JLab Wireless, talvez esteja feliz em carregá-los. No entanto, para alguns usuários, nem sempre é esse o caso. Como resultado, alguns usuários costumam ficar incomodados quando seus fones de ouvido sem fio JLab não estão carregando. Se você é um deles, aqui estão algumas maneiras de consertar isso.

Correção 1: verifique seu cabo

Ao colocar seus fones de ouvido JLab Wireless para carregar e ele não estiver carregando, verifique se o cabo de carregamento está em boas condições ou não.

Às vezes, é possível que o cabo de carregamento esteja danificado. Se você estiver usando o mesmo cabo de carregamento para vários dispositivos, como telefone ou tablet, e para carregar seus fones de ouvido sem fio JLab, é possível que ele esteja danificado. Experimente com outro cabo e verifique se está funcionando ou não.

Correção 2: verifique se há poeira na porta de carregamento

O próximo problema que pode causar obstruções no carregamento e fazer com que os fones de ouvido JLab Wireless não consigam carregar é a poeira. A poeira é onipresente e pode entrar em lugares que você não consegue ver. Se você usa regularmente seus fones de ouvido JLab Wireless em áreas poluídas, pode haver poeira. Aqui está uma maneira simples de limpar a poeira:

Pegue uma agulha ou alfinete de segurança. Coloque um algodão na agulha. Enrole de alguma forma para que não caia. Borrife um pouco de álcool isopropílico nele. Se não encontrar álcool isopropílico, use água, mas não molhe completamente o algodão. Agora, insira a agulha e limpe-a adequadamente. Gire-o completamente sem danificar nada.

Quando tudo estiver pronto, deixe secar. Se você usa álcool isopropílico, não se preocupe. Quando estiver seco, coloque-o para carregar e verifique se está carregando ou não.

Correção 3: verifique a fonte

Se, após a limpeza, seus fones de ouvido JLab Wireless não estiverem carregando, é possível que sua fonte de carregamento esteja boa ou não. Às vezes, o plugue de alimentação está com defeito e você pode estar culpando o dispositivo ou o cabo de carregamento. Se você não tiver certeza disso, coloque outra coisa na fonte de alimentação e verifique se outras coisas estão funcionando bem ou não. Em seguida, coloque seus fones de ouvido JLab Wireless carregando com outra fonte de energia.

Correção 4: troque sua bateria

Se você sempre tiver problemas com seus fones de ouvido JLab Wireless, é possível que a bateria esteja perto do fim. Uma maneira fácil de descobrir é verificar se seus fones de ouvido JLab Wireless sempre precisam ser carregados ou não.

Se sim, sua bateria está acabando. Além disso, se você notar que mesmo quando totalmente carregado, seu fone de ouvido descarrega rapidamente, é um sinal claro de que seus fones de ouvido JLab Wireless precisam de uma troca de bateria.

Quando você segue essas correções com êxito, o problema do seu Fones de ouvido sem fio JLab não carregar será corrigido. As correções também são as mesmas para os fones de ouvido JLab Wireless.

