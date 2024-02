Como conectar o Beats Wireless ao Android, iPhone, Windows, Mac

Houve um tempo em que a Beats era o fornecedor exclusivo de áudio da HTC. Mas os bons e velhos tempos já não são bons. A HTC morreu e então começou a ascensão da Apple e de seus iPhones. Consequentemente, a Beats é agora parceira autorizada e exclusiva da Apple. No entanto, devido ao áudio quase perfeito e à sinergia entre graves e agudos, muitos usuários do Android desejam experimentar batidas com seus dispositivos. Se você é um deles e está tentando conecte o Beats ao Android, você está no lugar certo.

Como conectar o Beats ao Android e iPhone

Antes de começar a conectar o Beats ao Android, existem alguns pré-requisitos que você precisa atender. A primeira é que você deve ter qualquer um dos seguintes fones de ouvido Beats.

Eles são capazes de se conectar ao Android. Se você tiver outros dispositivos, eles possivelmente não poderão se conectar. Os dispositivos que podem se conectar são:

Batidas poderosas

Bate X

Bate Solo

Estúdio de batidas

Se você os tiver, poderá prosseguir com o processo de conexão. O processo é fácil de seguir e nós o descrevemos em etapas.

Etapa 1: ativar os fones de ouvido Beats

O primeiro passo é o mais fácil possível. Você precisa ligar seus fones de ouvido Beats. Dependendo do modelo dos seus fones de ouvido, o botão pode estar localizado ao lado do fone de ouvido direito ou esquerdo. Pressione e segure o botão por 3 segundos e ele deverá ligar.

Etapa 2: carregue seu fone de ouvido Beats

Se você perceber que um LED vermelho está piscando junto com um LED azul, seus fones de ouvido Beats precisam ser carregados. Portanto, coloque-o para carregar por enquanto e, quando terminar, prossiga para o próximo conjunto de etapas. Quando o carregamento estiver concluído, você notará que um LED verde está aceso.

Etapa 3: coloque seus fones de ouvido no modo de emparelhamento

Em alguns fones de ouvido Beats, o modo de emparelhamento é diferente. Normalmente, em variantes mais recentes, ao serem ligados, os fones já entram no modo par. Porém, para os mais caros, é necessário colocá-los no modo de par.

Se você estiver usando Crossbeats ou Beats Studio, pressione o botão liga / desliga duas vezes e o LED deverá começar a piscar. Isso significa que seu fone de ouvido Beats está pronto para emparelhar com qualquer dispositivo.

Etapa 4: ligue o Bluetooth no seu telefone

Ligar o Bluetooth no seu dispositivo Android é outro passo importante. Normalmente, muitos usuários já estão familiarizados com ele. No entanto, se não estiver, é assim que você pode fazer isso. Simplesmente arraste para baixo o painel de notificação e toque no ícone Bluetooth. Quando o ícone do Bluetooth estiver destacado, seu dispositivo estará pronto para emparelhar com os Beats Headphones.

Etapa 5: emparelhe seu telefone Android com fone de ouvido Beats

Agora, este é possivelmente o maior passo e você precisa configurá-lo corretamente. Quando você ligou o Bluetooth, o ícone foi destacado. Quando isso for feito, siga estas etapas:

Arraste para baixo o painel de notificação e pressione e segure o ícone do Bluetooth. O menu Bluetooth será aberto. Dependendo do modelo do seu telefone, você poderá notar uma pequena janela. Pressione Mais. Primeiro, você verá a lista de dispositivos emparelhados. Role para baixo e você verá a lista de dispositivos disponíveis prontos para emparelhar. Encontre fones de ouvido Beats. Dependendo do modelo do seu fone de ouvido, o nome deve ser CrossBeats ou Studio. Toque no nome do fone de ouvido. Você receberá uma confirmação de solicitação de emparelhamento Bluetooth. Toque em Emparelhar.

É isso. Agora, seu dispositivo está emparelhado com sucesso e pronto para reproduzir música. Você também pode ver os níveis da bateria próximos ao perfil de conexão.

Configurações adicionais após conectar o Beats ao Android

Se você conectou com sucesso seus fones de ouvido Beats ao Android, deverá definir algumas configurações adicionais. A primeira configuração é alterar o tipo de áudio de SBC para AAC. O formato AAC é um formato HD e você deve sempre habilitá-lo para obter um áudio nítido.

Se você estiver usando um telefone Android de última geração, também poderá ter a opção de ativar AptX ou AptXHD. O que quer que esteja disponível, ative-o antes de começar a ouvir música.

Como consertar se o Beats não estiver se conectando ao Android?

Se os fones de ouvido Beats não estiverem se conectando ao Android, é possível que você não tenha seguido as configurações corretamente. No entanto, também é possível que haja um problema com o fone de ouvido ou com o telefone Android. Qualquer que seja o motivo para o Beats não se conectar ao Android, nesta seção faremos questão de corrigi-lo.

Correção 1: carregue seus fones de ouvido

Esta etapa já está listada como etapa 2 na seção acima. No entanto, se você não o seguiu com precisão, pode ter perdido. Mas o importante é que o carregamento é importante para os seus fones de ouvido Beats.

Seus fones de ouvido não possuem nenhuma outra fonte de energia além de sua própria bateria. Se eles não estiverem carregados, você não conseguirá conectá-los ao Android. Em vez disso, você verá um LED vermelho e azul piscando continuamente sem emparelhamento.

Correção 2: reinicie seu Android e Beats Headphone

Se carregar os fones de ouvido não ajudou a conectá-los ao telefone Android, é possível que haja alguma outra falha. Neste caso, você precisa reiniciar o dispositivo e o fone de ouvido.

Para o seu telefone, pressione e segure o botão liga / desliga por 10 segundos e isso fará com que ele seja inicializado com força. No caso de fones de ouvido, você precisa pressionar e segurar novamente o botão liga/desliga. Ele irá desligar.

Agora ligue os dois dispositivos e siga o guia da seção acima para conectá-los novamente. Verifique se você consegue conectá-lo ou não.

Correção 3: desemparelhar dispositivos desnecessários

O próximo método para consertar os fones de ouvido Beats que não estão conectados a um telefone Android é desemparelhar dispositivos desnecessários do seu Android. O processo geralmente é simples, mas se você não sabe, aqui estão as etapas:

Arraste para baixo o painel de notificação e toque e segure o ícone do Bluetooth. Dependendo do modelo do seu telefone, você precisará clicar em Mais. Agora, toque em dispositivos emparelhados e, em seguida, toque em desemparelhar. Faça isso para todos os dispositivos que você não usa mais.

Agora, siga o guia acima e emparelhe seus fones de ouvido Beats para verificar se eles estão conectados ou não.

Correção 4: verifique a bateria do fone de ouvido

Às vezes, você notará que a luz LED dos fones de ouvido continuará piscando e não conectará. Este é um sinal claro de problemas de bateria. No entanto, você não poderá trocar a bateria sozinho.

Você precisará visitar a estação de serviço Beat autorizada mais próxima com seus fones de ouvido. se seus fones de ouvido Beats estiverem na garantia, você também precisará da fatura. Esta é provavelmente a última opção para consertar e conectar seus fones de ouvido a um telefone Android.

