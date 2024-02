Como desativar ou ocultar a página Explorar no Instagram 2024

O Instagram é uma das plataformas mais populares, famosa por seus Insta Reels e recursos. Os usuários interagem ativamente com a plataforma por vários motivos e muitos apreciam todos os recursos que ela oferece. No entanto, também existem usuários que não gostam do recurso Insta Reels que foi adicionado ao aplicativo.

Apesar disso, Insta Reels continua sendo um dos recursos mais importantes do aplicativo. Da mesma forma, o Instagram apresenta uma página Explorar para promover postagens e rolos, embora muitos usuários prefiram não usá-la. Agora, eles estão procurando maneiras de desativar a página Explorar no Instagram. Estamos aqui para ajudar os usuários que acessaram esta página a aprender sobre métodos para ocultar a página Explorar no Instagram. Então vamos começar.

É possível ocultar a página Explorar no Instagram?

Muitos usuários estão curiosos para saber se é possível desative a página Explorar no Instagram. Esta questão é significativa, pois envolve potencialmente bloquear um recurso oferecido pelo aplicativo. Na verdade, a página Explorar no Instagram é um recurso importante que atende a vários propósitos.

Em primeiro lugar, a página Explorar ajuda os usuários a descobrir uma nova variedade de categorias e rolos, juntamente com recomendações personalizadas com base em seu histórico de pesquisa e uso diário do aplicativo. Além disso, o Instagram usa a página Explorar para promover postagens e rolos, pelos quais cobra uma taxa.

Essas postagens promovidas podem ser identificadas pelo selo “Patrocinado”. Assim, a Página Explorar é um dos meios pelos quais o Instagram gera receita. Conseqüentemente, os usuários não podem ocultar diretamente a página Explorar no Instagram. No entanto, existem várias maneiras de ocultar indiretamente a página de exploração ou atualizá-la para obter uma nova página de exploração no Instagram com algumas etapas simples.

Posso silenciar a categoria na página Explorar do Instagram?

Existem várias maneiras pelas quais os usuários podem corrigir a página Explorar no Instagram. Muitos usuários estão tendo problemas ao usar a página Explorar no Instagram porque conseguem ver postagens irrelevantes. À medida que o algoritmo do Instagram melhora a cada dia, há chances de que às vezes ele possa ofendê-lo, mostrando algumas postagens e rolos irrelevantes.

No entanto, existe uma maneira de impedir que isso aconteça. Sempre que você vir alguma postagem relevante em sua página de exploração do Instagram, certifique-se de silenciá-la. Sim, pode ajudar a sugerir postagens melhores e menos irrelevantes para você. Siga as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abrir Instagram .

. Vou ao Explorar página .

. Clique em qualquer postagem que seja irrelevante para você.

Clique no três pontos verticais.

Agora, clique em Não interessado. É isso.

Ao fazer isso, você poderá ver menos postagens nos Instagram Reels e na página Explorar.

Como desativar a página Explorar no Instagram

Conforme mencionado anteriormente na postagem, não é possível aos usuários ocultar a página Explorar no Instagram. A página Explorar é um recurso do Instagram, portanto você não pode bloqueá-la. No entanto, você pode atualizá-lo facilmente usando as etapas que listaremos abaixo. Para quem não conhece, a página Explorar funciona com base no histórico de pesquisa registrado quando você usa o aplicativo.

Ele registra dados das postagens e rolos que você visualizou por mais tempo, bem como outros fatores, como as curtidas que você deu às postagens, quem você segue, quais postagens você salva e muito mais. O algoritmo do Instagram usa essas informações para mostrar postagens relevantes. Mas e se você quiser começar do zero? Você pode fazer isso facilmente seguindo as etapas envolvidas.

Em primeiro lugar, abra o Instagram .

. Agora, vá para o seu Conta .

. Clique no Ícone de perfil.

Clique no Cardápio de hambúrguer no topo.

no topo. Depois disso, clique no Sua atividade.

Agora, role para baixo e clique em pesquisas recentes.

Limpe todos os pesquisas .

. Volte. Agora, clique no Histórico de links .

. Clique em Limpar tudo .

. Depois de fazer isso, feche o aplicativo .

. Vou ao Central de aplicativos .

. Agora, clique e segure o Aplicativo Instagram .

. Depois disso, clique em Informações do aplicativo.

Clique em Armazenar .

. Clique em Limpar cache .

. Agora você pode começar usando o aplicativo.

usando o aplicativo. Certifique-se de marcar as postagens como Não interessado, que são irrelevantes para você, se quiser obter postagens boas e relevantes na página Explorar.

Esperamos que este guia tenha ajudado você a resolver o problema de postagens e rolos irrelevantes na página Explorar. Nosso objetivo era ajudá-lo a melhorar sua página Explorar para torná-la melhor e mais relevante para você.

