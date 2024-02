Como Nicki Minaj e Megan Thee Stallion transformaram sua rivalidade em uma máquina de ganhar dinheiro

TA rivalidade entre Nicki Minaj e Megan Thee Stallion provou ser não apenas um choque de personalidades, mas também um empreendimento lucrativo.

À medida que as duas estrelas do rap trocam golpes verbais, suas respectivas músicas sobem nas paradas, gerando receitas significativas e solidificando suas posições na indústria.

Megan Thee Stallion aborda a polêmica de Nicki Minaj com uma mensagem para seus fãsTwitter

Nicki Minaj e Megan Thee Stallion trocam socos

Tudo começou com o último single de Megan Thee Stallion, “Silvo,” em que ela disparou tiros velados em vários alvos não identificados, incluindo Nicki Minaj.

No entanto, era uma letra específica que fazia referência Lei de Megan que pareceu acender a rivalidade, pois tocou a corda com Minaj devido ao status de seu marido como agressor sexual registrado.

Em resposta, Minaj lançou uma faixa dissimulada intitulada “Pé Grande,” que, apesar de sua recepção polarizada, gerou streams e atraiu atenção nas plataformas de mídia social.

O sucesso comercial dessas faixas dissimuladas tem sido inegável.

“Silvo” estreou em primeiro lugar no Hot 100, impulsionado pela polêmica em torno da rivalidade.

Até mesmo Minaj “Pé Grande,” apesar de suas críticas mistas, gerou receitas significativas de streams.

Painel publicitário estima que ambas as músicas ganharam royalties substanciais, solidificando ainda mais seu status como geradoras de dinheiro no jogo do rap.

Drama impulsiona vendas de Nicki Minaj e Megan Thee Stallion

Os membros da indústria reconhecem o poder da controvérsia em atrair a atenção e o envolvimento. Eddie Blackmonmuito tempo A&Rnotas, “Quando você está em um mercado muito lotado, com muitas músicas sendo lançadas em serviços de streaming todos os dias, você precisa descobrir um ângulo para eliminar o ruído”.

Na verdade, a rivalidade entre Minaj e Megan capturou efetivamente a atenção do público, gerando streams e vendas para ambos os artistas.

Apesar da tensão entre eles, Minaj e Megan estão profundamente conscientes do potencial comercial de sua rivalidade.

Mesmo quando Minaj insulta Megan, ela reconhece que está chamando atenção para sua rival.

De forma similar, Megan vê a rivalidade como uma oportunidade de capitalizar “promoção gratuita” transformando a polêmica em lucro.

Como a rivalidade entre Nicki Minaj e Garanhão Megan Thee continua a se desenrolar, uma coisa é certa: no mundo do rap, o drama vende.