Como parar ou sair da navegação usando o Google Assistant

Muitos usuários se acostumaram a usar o Google Assistant para realizar uma variedade de tarefas, incluindo navegação com viva-voz. Às vezes, pode ser necessário interromper a navegação ou fazer alterações no meio do caminho. Também é importante observar que muitos usuários não sabem como interromper a navegação usando o Google Assistant (ei, Google). Bem, para esses, estamos aqui. Neste artigo, mencionamos algumas etapas básicas que você pode usar para ei Google, pare a navegação.

O que é o Google Assistente?

Como assistente virtual, o Google Assistant está disponível principalmente em telefones celulares e dispositivos de automação residencial. É possível ter conversas bidirecionais com o Google Assistant, pois ele é alimentado por inteligência artificial.

Além dos comandos de voz, o Google Assistant permite pesquisar informações e controlar seus dispositivos usando a voz, para que você possa realizar diversas tarefas dizendo “OK Google” ou “Hey Google” quando estiver acordado.

Como iniciar a navegação usando o Google Assistant

Você pode usar o modo Assistente de direção para ajudá-lo a concluir suas tarefas de direção. Sua voz é tudo que você precisa para enviar e ler mensagens, fazer chamadas e controlar mídia em seu dispositivo.

Para ativar o modo de direção:

Em primeiro lugar, abra Google Mapas no seu telefone ou tablet Android. Para ativar o Google Assistente, toque na sua foto de perfil ou inicial e vá para Configurações > Configurações de navegação > Configurações do Google Assistente. Habilite o Modo de condução.

Para ativar o Google Assistente:

Inicialmente, em seu telefone ou tablet Android, abra o aplicativo Google Maps. Você precisará configurar o Google Assistente se nunca o tiver usado antes. As duas opções são navegar até um lugar e dizer: “OK, Google, navegar para casa.” Agora que você está no modo de navegação, diga “Ok google” ou toque no microfone do Assistente para ativá-lo. Usando o Hey Google Assistant, você pode obter instruções ou assistência.

Como, Ei! Google Stop Navigation funciona?

O Google Assistente interromperá o modo de navegação se você disser “Parar a navegação”, “Cancelar navegação,” ou “Sair da navegação.” Isso substituirá a tela de endereço do Google Maps pela tela de endereço do Google Maps quando você disser uma dessas frases.

Como silenciar o Google Assistant, mas manter a navegação ativada

Você pode silenciar a orientação por voz e ainda visualizar as direções mapeadas na tela se disser “Silenciar orientação por voz.” Este comando silencia o componente de navegação por voz do software.



Se você quiser a orientação por voz de volta, diga: “Ativar orientação por voz.”

Como o Hey Google interrompe a navegação manualmente?

Enquanto estiver no meio de uma rota, você pode parar de usar a navegação do Google Maps tocando no botão “X” e no botão “Parar”. Desta forma, a navegação terminará e você retornará à página principal do Google Maps.

Além disso, você pode ajustar as configurações do Google Maps para evitar que ele inicie a navegação automaticamente. Aqui estão as etapas que você precisa seguir:

No seu dispositivo, abra o Google Mapas aplicativo. Depois, no canto superior esquerdo da tela, toque no cardápio botão (três linhas horizontais). Em seguida, toque em “Configurações.” Clique em “Navegação.” Para evitar que o alto-falante do carro capte sua voz, desligue o “Reproduzir voz por Bluetooth”Opção. Ao iniciar uma rota, você pode desativar a opção “Navegação de início automático“, então o aplicativo não inicia automaticamente.

Se não quiser que o Google ouça todos os seus comandos o tempo todo, você pode desativar o “Ok google” detecção. É importante lembrar que essas configurações podem variar um pouco dependendo do seu dispositivo ou da versão do Google Maps.

Quais são os controles de navegação avançados?

Rota de visualização: O aplicativo de visualização de rotas do Google pode fornecer um breve resumo sem interromper a navegação.” Antes de embarcar em sua jornada, você terá uma visão geral das curvas e pontos de interesse que encontrará. Retomar navegação: Quando quiser retomar a navegação, basta dizer “Ok Google, retome a navegação”. Você será guiado até seu destino assim que disser “Ok Google, retome a navegação”. Verifique rotas alternativas: Você pode pesquisar rotas alternativas pedindo ao Google “mostre-me rotas alternativas”. Ao comparar rotas diferentes, isso é importante quando você deseja evitar o trânsito ou encontrar uma que atenda às suas preferências.

Por que o Google Assistente continua ativado?

Quando você clica acidentalmente no botão home ou define o Google Assistant como seu assistente padrão, ele pode ser ativado acidentalmente. Nas configurações do seu telefone, navegue até Aplicativos e notificações> Aplicativos padrão para impedir que o Google Assistente seja ativado automaticamente. Existe uma opção para o Hey Google interromper a navegação como seu aplicativo padrão nessa tela.

Como iniciar o modo de direção Hey Google Navigation no Google Maps

Quando estiver pronto para começar a dirigir, abra o Google Maps e digite seu destino na caixa de pesquisa. Para iniciar o modo de direção do Google Assistant, toque no Iniciar navegação opção na tela inicial e toque em “Configurações” e “Configurações de navegação,” então ativar “Ao navegar no Google Maps.”

No modo de condução, as mensagens de texto são lidas em voz alta, bem como comandos de voz para permitir a interação com as mãos livres. Sempre que o Google Maps se conecta ao Bluetooth do seu carro, o modo de direção é ativado automaticamente.

Em outras palavras, essa configuração é a razão pela qual seu telefone inicia o modo de direção sempre que você entra no carro. É bom que o modo de direção possa ser desativado a qualquer momento nas configurações do Google Assistente.

Posso usar o Google Assistente enquanto dirijo?

Como você agora sabe, ei, Google, pare a navegação. Mas você sabe se usa ou não o Google Assistente enquanto dirige? Se o seu carro tiver Android Auto, você poderá acessar o Google Assistant diretamente pelo seu telefone.

Usar o Google Assistant no carro não é diferente de usá-lo regularmente. Através do controle de voz, permite controlar a navegação, a comunicação, o entretenimento e até a organização.

Como mudar a voz

Se você usa conversão de texto em voz em seu telefone ou tablet, pode alterar a voz.

Vou ao configurações no seu tablet ou telefone. Conversão de texto para fala.” Escolher “.” Motor preferido.” Você pode selecionar o mecanismo de conversão de texto em fala de sua preferência em “.” Dependendo do que você selecionar, a navegação por voz será usada. É importante ressaltar que isso também mudará a voz do app.

Como alterar o volume da voz de navegação

Com os ajustes de volume de voz de navegação, você pode ajustar o volume de acordo com o ambiente e a localização. Aqui estão as etapas para ajustar o volume:

Abrir Google Mapas no seu iPad ou iPhone. Círculo da conta. Se a sua foto de perfil já estiver configurada, selecione o Configurações,” seguido pela “Navegação.” Em seguida, toque em “,” seguido pela “.” macio, normalou alto. Você pode escolher entreou

