Como produzir conteúdo para Instagram: o guia completo

Hoje, produzir conteúdo para Instagram pode te ajudar a conseguir maior visibilidade para seu negócio, ou vida pessoal. Porém, muitas pessoas buscam a fórmula perfeita para posts envolventes e que gerem interações genuínas.

Então, se você quer entender como começar a produzir conteúdos de alcance para seu feed, continue conosco por aqui. Deixamos um guia completo sobre a plataforma e como você pode aproveitar melhor as ferramentas disponíveis.

Qual a diferença do conteúdo para Instagram?

Assim como em outras plataformas, o Instagram tem um direcionamento bem definido de conteúdo. A intenção é criar um ambiente de grande adaptação, com foco em manter o usuário participando o máximo de tempo possível.

Por isso, existem alguns segredos sobre criar perfis e publicar postagens. Assim, é essencial manter seus conteúdos coma adaptação para o tipo de formato e post para o Instagram, como por exemplo:

Fotos, vídeos e artes com qualidade e resolução alta;

Conteúdos dinâmicos, com temas relevantes;

Primeiros segundos de impacto em vídeos;

Conteúdos de consumo rápido.

Dessa maneira, seguindo algumas diretrizes básicas, fica mais fácil de conseguir fazer essa adaptação e produzir conteúdo para Instagram. Diferente de outras plataformas, que têm mecânicas para otimização e atração de espectadores com conteúdos mais longos.

Dicas para produzir conteúdo no Instagram



Além disso, existem algumas regras importantes para conseguir criar posts que realmente irão se conectar com seu público. Afinal, não basta apenas postar e encontrar o temido limbo do “flop” (gíria para conteúdos que ninguém interage).

Por isso, fomos em busca de um guia completo com dicas para criar os melhores posts. Aproveite para descobrir quais são, e começar a aplicar agora mesmo em suas próximas publicações e observar os resultados.

1. Defina seu nicho

A primeira parte antes de produzir conteúdo para Instagram, é entender com quem você quer se comunicar. Afinal, não adianta tentar abordar todos os públicos, já que o algoritmo da plataforma existe principalmente para segmentar interesses.

Por exemplo, imagine todos os milhões de usuários postando conteúdos. Agora pense se você tivesse que ver essa quantidade de informação, e grande parte que não te causa o mínimo interesse, será muito chato, certo?

Por isso, o Instagram define nichos de público e interesses dos usuários. Então, você recebe o que mais te interessa, e acaba consumindo apenas o que tem vontade, ou o que te fará passar mais tempo acompanhando o feed.

2.Crie conteúdo relevante – produzir conteúdo para Instagram

Depois de entender qual o seu nicho de atuação, é hora de começar a criar de fato suas postagens. Porém, é sempre importante manter a relevância dos seus posts para que realmente eles atraiam pessoas.

Lembre sempre que seus seguidores se conectarão com coisas que realmente mexam com suas emoções. Seja algo engraçado, de valor, motivacional ou até histórias cativantes, manter seus posts relevantes e com profundidade é uma dica de ouro nessa hora.

Por isso, ao produzir conteúdo para Instagram, a melhor coisa é não somente postar por postar. Use a estratégia para realmente pesquisar o que seu público quer ver, quais as melhores opções de transições, temas e mantenha tudo isso em dia.

3. Aposte nos Reels – produzir conteúdo para Instagram

Hoje, a dinâmica do Instagram é mais focada em conteúdos dinâmicos. Tanto que hoje o feed possui uma parte somente para vídeos, chamados de Reels. Por isso, se quiser produzir bons conteúdos, é uma aposta que pode fazer toda a diferença.

Um bom conteúdo em formato de Reels precisa ter entre 50 e 60 segundos, com bom tema. Se quiser viralizar, é importante criar clipes que tenham temáticas compartilháveis, que os seus seguidores queiram passar adiante.

Porém,, não esqueça também de usar as ferramentas que a própria plataforma disponibiliza. Nesse caso, são as hashtags, editores de vídeo, recursos visuais, músicas em alta e muitas outras opções para turbinar seus posts.

4. Cuidado com a imagem

Na hora de produzir conteúdo para Instagram é importante se preocupar com a imagem que quer passar. Lembre sempre que seus seguidores prestarão atenção em tudo que você produz e diz na internet.

Portanto, é sempre bom cuidar da sua imagem, daquilo que você mostra em seus posts. Se não souber de onde vem alguma expressão, símbolo ou conteúdo, é de bom tom pesquisar antes de veicular, por exemplo:

Cuidado com os cenários e se eles estão passando a mensagem que você espera;

Outros vídeos podem alinhar sua imagem com os criadores, pense bem em quem você promove;

Cuidado com símbolos e expressões que você não conhece;

Mantenha seu tom de voz e expressões alinhados com a seriedade da situação.

Dessa maneira, você evita passar uma mensagem ruim ou fora do alinhamento da sua imagem digital. Cores, paletas e reforços de marca são sempre bem vindos em seus conteúdos, quando utilizados da forma certa.

5.Estude o algoritmo – Produzir conteúdo para Instagram

O Instagram é uma plataforma com um algoritmo próprio, que seleciona os melhores posts para distribuir. Por isso, é importante entender como ele funciona, e quais as métricas principais que tornarão seus vídeos e imagens mais populares.

Outra dica de ouro é sempre acompanhar as postagens dos desenvolvedores, já que as atualizações são constantes. Portanto, se mantenha sempre em dia com as novidades e adapte seus posts para a melhor experiência do usuário.

6.Conheça seus concorrentes – produzir conteúdo para Instagram

Então, outra dica incrível também é entender seus concorrentes e ver quem está postando conteúdos no seu nicho. Assim, não deixe de perceber quais são as principais tendências e como você pode aproveitar as ondas de popularidade no momento.

A própria plataforma do Instagram deixa uma ferramenta disponível para realizar essa busca. Ela seleciona outros criadores de conteúdo com nichos parecidos ou iguais ao seu, e te mostra o que eles estão produzindo, para criar uma inspiração e encontrar temáticas.

Por fim, agora que você já sabe por onde começar a produzir seus conteúdos no Instagram, que tal aprender mais sobre a plataforma. Afinal, temos outros posts com dicas incríveis para descobrir como aumentar seus números, vender e até como fazer fotos profissionais.