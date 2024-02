Como Travis Kelce está passando o período de entressafra na NFL? Tudo o que sabemos…

HQuanto tempo livre você terá durante o período de entressafra da NFL dependerá de quão longe você chegará com seu time como jogador. O caso de Travis Kelce é onde duas equipes obtêm o menor tempo livre porque chegaram ao Super Bowl. Agora que ele está livre para fazer o que quiser, as pessoas querem saber o que Kelce fará no início do período de entressafra. Antes do Super Bowl mais recente, Travis Kelce se recusou a falar sobre seus planos fora de temporada quando questionado sobre eles. Ele estava 100% focado em ganhar o ringue e foi exatamente isso que ele fez. Mas há alguns aspectos importantes do período de entressafra para um atleta profissional que precisamos mencionar. No entanto, primeiro precisamos abordar o elefante na sala.

Taylor Swift corre e beija apaixonadamente Travis Kelce no final do primeiro show em SydneyTwitter

Travis Kelce passará todo o período de entressafra com Taylor Swift?

Como todos vocês devem saber, Travis Kelce está namorando Taylor Swift, mas eles não podiam se ver regularmente porque estavam extremamente ocupados com o mundo. No momento, Taylor Swift está no meio de sua etapa internacional da ‘Eras Tour’. Ela fez uma viagem à Austrália para várias datas após o Super Bowl. Travis Kelce já teria se encontrado com sua namorada e assistido a um de seus shows. Sem datas e horários oficiais para o retorno dos Kansas City Chiefs até a primavera, Travis Kelce pode se dar ao luxo de fazer essas viagens. Mas Travis tem muitos planos para o período de entressafra, enquanto Taylor Swift continua sua turnê ao redor do mundo.

De acordo com sua mãe durante uma entrevista recente com o pessoal da People, Travis Kelce planeja continuar gravando o podcast que tem com seu irmão Jason Kelce. ‘New Heights’ continuará sendo entregue para se manter no topo entre os podcasts mais ouvidos do mundo. Como era de se esperar, os atletas profissionais também precisam estar sempre em forma e Travis Kelce não é exceção. Ele continuará levantando pesos e treinando durante o período de entressafra. Mas primeiro, há uma viagem marcada de meninos para Las Vegas com Patrick Mahomes para comemorar uma despedida de solteiro. O QB já foi avistado lá na noite de sexta-feira passada e Travis deve chegar ainda no sábado. Modo festa, LIGADO.