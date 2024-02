Como usar o Google Maps para mostrar os níveis de bateria EV 2024

Os veículos eléctricos (VE) estão a revolucionar o transporte, com cada vez mais condutores a optarem por métodos de transporte ecológicos e sustentáveis. São necessárias ferramentas e funcionalidades avançadas para melhorar a experiência de condução de veículos elétricos à medida que a procura por veículos elétricos cresce. Os níveis de bateria do display EV estão sendo integrados a aplicativos de navegação como o Google Maps, uma ferramenta que tem ganhado destaque. Então, se você está se perguntando como o Google Maps pode exibir os níveis de bateria do EV, você veio ao lugar certo. Aqui está um guia para ajudá-lo.

Integração de níveis de bateria EV no Google Maps

Com a adição de uma exibição em tempo real dos níveis de bateria dos veículos elétricos ao Google Maps, um aplicativo de navegação popular, a empresa deu um passo em frente no sentido de atender às necessidades dos proprietários de veículos elétricos. Ao utilizar esta integração, os condutores conseguem planear os seus percursos de forma eficaz, tendo em consideração as estações de carregamento e garantindo que têm bateria suficiente durante a viagem.

Como usar o Google Maps para mostrar os níveis da bateria EV

Como parte do anúncio do Google Maps na CES 2024, os veículos elétricos que puderem trabalhar com a empresa poderão visualizar informações da bateria em tempo real. Além do nível da bateria, o Google Maps também exibe as seguintes informações:

Você pode prever quanta energia sua bateria terá no seu destino para saber exatamente quando recarregar.

Sua rota deve ser otimizada para garantir que você nunca fique preso por falta de estações de carregamento. Basta tocar Adicionar cobrança pare para fazer isso.

Obtenha uma estimativa do tempo de carregamento em cada estação para planejar suas paradas como um profissional.

Vários filtros, incluindo tipos de carregadores, redes de pagamento e velocidades de carregamento, também estão disponíveis para ajudá-lo a escolher a estação de carregamento certa.

Com o Android Auto, os veículos Ford Mustang Mach-E e F-150 Lightning agora estão equipados com o recurso de exibição dos níveis de bateria EV. É provável que mais marcas e modelos sejam adicionados nos próximos meses. Depois que o Android Auto for lançado oficialmente, esse recurso será incluído.

Como usar o recurso de planejamento de viagem no Android Auto

Você pode planejar sua viagem facilmente com o recurso de planejamento de viagem do Android Auto. Basta encontrar o destino no seu smartphone e escolher Enviar para o carro. Com o Android Auto, agora você pode encontrar a rota. Além disso, você pode compartilhar seus planos de viagem com sua família para que eles possam ficar atualizados sobre seu progresso.

Você não perderá uma reserva em nenhum restaurante se tiver planejado sua viagem e pré-reservado através do Google Maps. Oficialmente, o Polestar 2 lançará esse recurso.

Qual é o processo de ativação da exibição da bateria EV no Google Maps?

Atualize o Google Maps: Certifique-se de que seu dispositivo esteja executando a versão mais recente do Google Maps para exibir os níveis de bateria do EV. Os veículos elétricos são frequentemente incluídos em atualizações regulares, assim como novos recursos e melhorias. Conecte-se ao seu EV: Você pode usar o recurso de exibição do nível da bateria em seu smartphone ou sistema de navegação se seu veículo elétrico estiver conectado a ele. Dependendo da marca e modelo do seu VE, você poderá integrar esta função. Os recursos de conectividade inteligente em veículos elétricos modernos incorporam perfeitamente aplicativos de navegação em seus sistemas de navegação. Ativar modo EV: Assim que o seu EV estiver conectado, navegue até as configurações do Google Maps e escolha Modo EV para exibir os níveis da bateria EV. Ao fazer isso, você poderá ver informações em tempo real sobre o status da bateria do seu EV, o que permitirá monitorar a vida útil da bateria do seu EV.

Quais são os recursos dos níveis de bateria EV no Google Maps?

Então, aqui estão alguns recursos de exibição dos níveis de bateria do EV no Google Maps que certamente chamarão sua atenção:

1. Monitoramento da bateria em tempo real

O Google Maps oferece recursos de monitoramento em tempo real, o que é uma vantagem importante na exibição dos níveis de bateria do EV. Com o aplicativo, você pode verificar continuamente o status da bateria, receber estimativas precisas do seu alcance e encontrar estações de carregamento ao longo do seu percurso enquanto dirige.

2. Planeamento de rotas para VEs

Ao planear rotas, o Google Maps considera os requisitos energéticos específicos dos veículos elétricos. Para minimizar o risco de ficar sem bateria durante a viagem, o aplicativo leva em consideração os níveis atuais da bateria, as estações de carregamento e o consumo de energia.

3. Integração com redes de carregamento

Os usuários podem localizar estações de carregamento próximas no Google Maps e planejar suas rotas com base nos níveis de bateria e nas integrações da rede de carregamento. Para garantir uma experiência de carregamento tranquila e eficiente, o aplicativo fornece informações como tipo de estação de carregamento, velocidades disponíveis e avaliações de usuários.

4. Notificações e alertas

Os usuários também podem receber notificações sobre níveis de bateria fraca e estações de carregamento próximas por meio do Google Maps. Com esta abordagem proativa, os condutores estão mais bem equipados para tomar decisões informadas sobre a melhor hora e local para carregar. Não há nenhum tipo de ansiedade e eles podem desfrutar de dirigir sem estresse.

5. Personalização e preferências

Os veículos elétricos e os motoristas podem ter preferências e requisitos diferentes, que o Google Maps entende. Através do aplicativo, os usuários podem personalizar opções de configuração para seus EVs, como redes de carregamento preferidas, velocidades de carregamento e modos de economia de energia. Cada proprietário de EV experimentará uma experiência de navegação personalizada e eficiente com este nível de personalização.

6. Colaborações com fabricantes de veículos elétricos

Com a ajuda dos fabricantes de veículos elétricos, o Google Maps otimiza a compatibilidade e melhora a experiência geral do usuário para veículos elétricos. Além de contribuir para funcionalidades integradas e padronizadas relacionadas aos veículos elétricos, como a exibição dos níveis de bateria dos veículos elétricos em aplicativos de navegação, essas colaborações contribuem para o avanço da revolução elétrica.

7. Desenvolvimentos e inovações futuras

Com avanços contínuos em tecnologia e infraestrutura, o cenário dos veículos elétricos está evoluindo rapidamente. Espera-se que o Google Maps, um importante player no cenário de serviços de navegação, introduza em breve recursos adicionais relacionados a veículos elétricos.

Além de algoritmos preditivos aprimorados, atualizações de disponibilidade de estações de carregamento em tempo real e integração veículo-rede, estes podem incluir recursos como comunicação em tempo real entre veículos e redes elétricas.

Outros recursos novos/adicionais lançados para Android Auto

Além dos recursos mencionados acima, alguns outros estão em desenvolvimento: Usando o Google integrado em alguns carros, você pode assistir a programas infantis da PBS KIDS e Crunchyroll.

Se seus filhos estão viajando longas distâncias ou você está esperando por alguém, eles podem assistir para mantê-los ocupados.

Já se passou mais de um ano desde que o Weather Channel foi lançado no Android Auto, aguardando muita demanda dos usuários. O radar está disponível para visualização de viagem, bem como previsões de hora em hora, acompanhamentos, alertas e acompanhamento de alertas.

Você também pode abrir e fechar o portão da garagem por meio do Home Assistant no Android Auto. Você também pode fazer ou receber chamadas importantes do escritório enquanto dirige usando o recurso de tela dividida.

