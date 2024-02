Como você pode reduzir potencialmente sua receita fiscal?

Pantecipar o imposto de renda federal pode levar a economias e benefícios financeiros significativos. Ao longo do ano, um planeamento proativo permite avaliar a sua situação fiscal e implementar estratégias para minimizar a sua carga fiscal.

Consultar seu consultor financeiro e profissional tributário garante que você aproveite as oportunidades disponíveis para maximizar a economia fiscal.

Começar no início do ano proporciona flexibilidade para explorar várias estratégias de redução de impostos. No final do ano, rever estas estratégias pode ajudar a identificar oportunidades adicionais para reduzir a sua fatura fiscal, como contribuir mais para contas de reforma antes dos impostos, como um 401(k) tradicional ou IRA.

Contribuir para contas de aposentadoria oferece benefícios fiscais imediatos, reduzindo seu rendimento tributável. As contribuições tradicionais 401 (k) reduzem a renda tributável, enquanto as contribuições tradicionais do IRA podem ser dedutíveis do imposto, dependendo do seu nível de renda. Além disso, as contribuições de Roth IRA, embora não sejam dedutíveis de impostos, oferecem distribuições isentas de impostos na aposentadoria.

Para indivíduos com 70,5 anos ou mais, fazer distribuições de caridade qualificadas (QCDs) diretamente de um IRA para uma instituição de caridade qualificada pode reduzir a renda bruta ajustada (AGI) e satisfazer as distribuições mínimas exigidas (RMDs).

Mais maneiras de minimizar sua carga tributária

A discriminação das deduções também pode levar a economias fiscais, especialmente para despesas como doações de caridade, despesas médicas e odontológicas não reembolsadas e juros hipotecários. Agrupar despesas dedutíveis em um único ano pode maximizar seu impacto.

Explorar os créditos fiscais disponíveis e as oportunidades, como a colheita de perdas fiscais e a colheita de ganhos de capital, aumenta ainda mais a poupança fiscal. A colheita de prejuízos fiscais envolve a venda de investimentos com prejuízo para compensar os impostos sobre ganhos de capital, enquanto a colheita de ganhos de capital vende estrategicamente activos para tirar partido de escalões fiscais temporariamente mais baixos.

A consulta com seu consultor financeiro garante que essas estratégias estejam alinhadas com suas metas e circunstâncias financeiras, otimizando seu potencial de economia de impostos e garantindo seu futuro financeiro.

As leis fiscais podem mudar de ano para ano e novos créditos ou deduções podem ficar disponíveis. A análise regular de possíveis créditos e deduções garante que você aproveite todas as oportunidades disponíveis para reduzir suas obrigações fiscais.