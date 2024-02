Concurso Aeronáutica: inscrições abertas para vários cargos e salários acima de R$ 8 MIL

Confira os benefícios do concurso Aeronáutica

O concurso para o Curso de Adaptação de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica (EAOEAR) 2025 representa uma excelente oportunidade para profissionais da engenharia que desejam ingressar na carreira militar. Com nove (9) vagas disponíveis em diversas especialidades, o certame oferece uma remuneração atrativa e a possibilidade de atuar em uma das instituições mais respeitadas do país.

Detalhes dos Cargos e Vagas

No total, são oferecidas nove vagas para Engenheiro, distribuídas nas especialidades de Computação (5 vagas), Elétrica (2 vagas), Mecânica (1 vaga) e Telecomunicações (1 vaga). Essas oportunidades proporcionam aos candidatos uma ampla variedade de áreas de atuação dentro da Aeronáutica, com desafios estimulantes e possibilidade de crescimento profissional.

Etapas do Concurso EAOEAR 2025



O processo seletivo do concurso EAOEAR 2025 é composto por várias etapas, cada uma delas destinada a avaliar diferentes aspectos dos candidatos. Abaixo, detalhamos as fases do processo:

Provas Escritas: Esta etapa consiste na realização de provas teóricas, abrangendo conhecimentos específicos de cada especialidade, além de questões gerais relacionadas à área militar.

Verificação de Dados Biográficos e Profissionais (VDBP): Nesta fase, os candidatos terão seus dados pessoais e profissionais verificados para garantir a veracidade das informações fornecidas durante a inscrição.

Inspeção de Saúde (INSPSAU): Os candidatos passarão por exames médicos detalhados para verificar se estão aptos fisicamente para exercer as funções militares.

Exame de Aptidão Psicológica (EAP): Esta etapa visa avaliar as características psicológicas dos candidatos e sua adequação ao perfil necessário para ser um oficial da Aeronáutica.

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF): Os candidatos serão submetidos a testes físicos para avaliar sua condição física e resistência.

Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC): Esta fase consiste na verificação complementar da identidade dos candidatos, garantindo a lisura do processo seletivo.

Validação Documental: Os documentos apresentados pelos candidatos deste concurso Aeronáutica serão validados para garantir sua autenticidade e conformidade com os requisitos do concurso.

Caráter Eliminatório e Classificatório

As Provas Escritas constituem uma das etapas mais importantes do concurso EAOEAR 2025, pois possuem caráter eliminatório e classificatório. Diferentemente das demais fases, que são eliminatórias, as Provas Escritas permitem que os candidatos demonstrem seu conhecimento e habilidades de forma mais abrangente.

Provas Objetivas do concurso Aeronáutica

A etapa das Provas Objetivas abrange diversos temas e será composta por questões do tipo múltipla escolha. Os candidatos enfrentarão perguntas que versarão sobre os seguintes conteúdos:

Gramática e Interpretação de Texto (GIT): Avaliando a compreensão textual e o domínio da língua portuguesa.

Conhecimentos Especializados (CE): Abordando assuntos relacionados à especialidade escolhida pelo candidato.

Redação (RED): Testando a capacidade de expressão escrita e a argumentação sobre temas atuais.

A Prova de Redação do concurso Aeronáutica

A Prova de Redação é uma parte crucial das Provas Objetivas e consistirá na elaboração de um texto dissertativo-argumentativo, em prosa. Neste momento, os candidatos serão desafiados a expressar suas ideias de forma clara e coerente, seguindo as normas da língua portuguesa padrão. O tema proposto será relacionado a assuntos da atualidade, exigindo dos participantes conhecimento do contexto social e habilidade argumentativa.

Inspeção de Saúde (INSPSAU)

A INSPSAU, ou Inspeção de Saúde, desempenha um papel fundamental na avaliação dos candidatos, visando garantir que apresentem condições psicofísicas compatíveis com as exigências da carreira militar. Por meio de exames clínicos, de imagem, laboratoriais e até mesmo toxicológicos, busca-se comprovar a ausência de patologias ou características incapacitantes ou restritivas para o exercício da profissão.

Exame de Aptidão Psicológica do concurso Aeronáutica

O EAP, Exame de Aptidão Psicológica, foca na avaliação das condições comportamentais e de personalidade dos candidatos. Utilizando técnicas psicológicas homologadas pelo Comando da Aeronáutica, visa assegurar que não haja contraindicações para a carreira militar, o serviço militar ou o desempenho das atividades previstas no Curso. Os requisitos psicológicos essenciais e os restritivos foram previamente estabelecidos com base em estudos científicos.

Avaliação do Condicionamento Físico

O TACF, ou Teste de Avaliação do Condicionamento Físico, tem como objetivo avaliar a capacidade física dos candidatos por meio de exercícios específicos, considerando índices de aprovação de acordo com o sexo. Este teste visa confirmar que não há incapacitação para o serviço militar ou para as atividades previstas no Curso.

Prova Prático-Oral

A PPO consiste em uma avaliação oral que visa avaliar a habilidade, domínio técnico, desempenho e perícia profissional dos candidatos. Além disso, serve para ratificar os conhecimentos demonstrados na prova objetiva. Cada quesito da prova oral é avaliado em uma escala de 0 a 10,00, com aproximação até a casa centesimal, garantindo uma análise minuciosa das habilidades dos candidatos.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever no concurso Aeronáutica até 11 de março de 2024, no site da banca organizadora, Fundação Guimarães Rosa (FGR), ao custo de R$ 150,00.