Concurso BNB abre inscrições para 710 vagas com salários de quase R$ 4 MIL

Concurso BNB oferta vagas imediatas e formação de cadastro reserva

Com chances imediatas e formação de cadastro reserva, o concurso BNB anuncia que as inscrições foram abertas. Ao todo são 710 vagas.

Veja como se inscrever e participe!

Oportunidades no Edital

No conjunto, o edital oferece 410 vagas imediatas e 300 em cadastro de reserva, distribuídas entre diferentes categorias.

Diversidade no concurso BNB

As vagas são destinadas à ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos negros, promovendo inclusão e equidade.

Atrativos Salariais e Benefícios

Os aprovados desfrutarão de salário inicial de R$ 3.788,16, somado a diversos benefícios, proporcionando quase 4 mil motivos mensais para almejar a tão desejada estabilidade profissional.



Requisitos do concurso BNB

Os candidatos interessados devem possuir certificado de conclusão do ensino médio, devidamente registrado, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

Vagas Imediatas

307 para ampla concorrência;

21 para pessoas com deficiência;

82 para candidatos autodeclarados negros.

Cadastro de Reserva concurso BNB

225 para ampla concorrência;

15 para pessoas com deficiência;

60 para candidatos autodeclarados negros.

É importante notar que as vagas destinadas ao cadastro de reserva poderão ser preenchidas ao longo do período de validade do concurso, estipulado em dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais dois anos. Veja mais sobre o concurso BNB.

Novo edital e Previsão para Nível Superior

Além desse edital destinado ao cargo de Analista Bancário 1, destinado a profissionais de nível médio, o Banco do Nordeste tem previsão de lançar um concurso para cargos de nível superior.

Este novo edital deve sair em breve.

Salários do concurso Banco do Nordeste

O concurso do Banco do Nordeste (BNB) para o cargo de Analista Bancário, de nível médio, oferece oportunidades atrativas sem a necessidade de requisitos adicionais de curso, experiência ou formação. A remuneração inicial para esse cargo é de R$3.788,16, composta por um vencimento inicial de R$2.577,32, um adicional de R$263,80 referente ao piso salarial acordado coletivamente e uma gratificação de 1/3 no valor de R$947,04.

Benefícios Garantidos e Oportunidades Profissionais

O edital do concurso BNB também confirma diversos benefícios concedidos ao analista bancário, incluindo:

Auxílio-refeição

Auxílio Cesta Alimentação

13ª Cesta Alimentação

Auxílio-creche

Seguro de vida em grupo

Direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva

Oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 02/02/2024 e 09/03/2024 por meio do portal da banca, Cesgranrio.

As taxas de inscrição são R$ 65.

Fases do concurso BNB

O concurso do Banco do Nordeste seguirá três etapas distintas, conforme estabelecido no edital:

1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos

Esta fase compreende a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva contará com 60 questões de múltipla escolha, divididas em 20 questões de Conhecimentos Básicos e 40 questões de Conhecimentos Específicos.

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa: 10 questões, cada uma valendo 1,0 ponto;

Matemática/Raciocínio Lógico e Quantitativo: 10 questões, cada uma valendo 1,0 ponto.

Conhecimentos Específicos:

Conhecimentos específicos: 40 questões sobre conhecimentos bancários, cada uma valendo 2,0 pontos.

O candidato será eliminado se obtiver um aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação do conjunto das provas objetivas e/ou aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Básicos e/ou de Conhecimentos Específicos.

2ª Etapa – Avaliação Biopsicossocial

Destinada aos candidatos que se declararam com deficiência, esta etapa visa avaliar as condições biopsicossociais. Além disso, será realizado um procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

3ª Etapa – Procedimentos Admissionais e Perícia Médica

Esta fase, de caráter eliminatório, envolve procedimentos admissionais e a realização de perícia médica para garantir que o candidato está apto para assumir o cargo.

O conjunto dessas etapas visa selecionar os candidatos mais qualificados para integrar o quadro do Banco do Nordeste.