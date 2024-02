Concurso CETEM dá mais uma chance e prorroga inscrição com salários de R$ 7.860,57

Concurso CETEM oferta benefícios que podem aumentar os salários

Com possibilidade de aumentar os salários, o concurso CETEM (Centro de Tecnologia Mineral) anuncia que as inscrições foram prorrogadas.

Veja mais a seguir.

Abertura de Inscrições para o Concurso CETEM

Com salários iniciais de R$ 7.860,57, mais titulação, o concurso público do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) estava com inscrições abertas até o dia 23 de fevereiro de 2024. Porém, os cadastros prorrogaram.

Agora, é possível realizar as inscrições até 29 de fevereiro.

Essa é uma oportunidade valiosa para profissionais interessados em integrar uma instituição renomada.

Sobre o CETEM

O CETEM, uma das unidades de pesquisa do MCTI, tem uma trajetória desde o início de suas atividades em 18 de abril de 1978. Sua missão central é o desenvolvimento de tecnologias voltadas para o uso sustentável dos recursos minerais brasileiros, enfocando especialmente a inovação tecnológica para o setor mineral.



Você também pode gostar:

As pesquisas realizadas no CETEM têm impacto direto no desenvolvimento econômico e social do Brasil. Ao concentrar-se em soluções tecnológicas para o setor mineral, a instituição desempenha um papel crucial na promoção da sustentabilidade e no aproveitamento eficiente desses recursos.

Instituição de Referência

O CETEM destaca-se como a única instituição pública de pesquisa dedicada exclusivamente à tecnologia mineral e questões ambientais relacionadas. Seu corpo técnico qualificado é um ativo valioso que responde de forma eficaz às demandas do setor mineral em constante evolução.

Cargos e Remuneração do concurso CETEM

Os cargos disponíveis são de Pesquisador Assistente de Pesquisa, com 11 vagas, e Tecnologista Pleno I, com 10 vagas. A remuneração inicial para ambos os cargos é de R$ 7.860,57, com a possibilidade de acréscimos conforme a titulação do candidato.

Etapas Detalhadas do concurso CETEM

O processo seletivo para os cargos de Pesquisador e Tecnologista consistirá em diversas etapas. A prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada na cidade do Rio de Janeiro, com questões objetivas e discursivas. A defesa de memorial permitirá aos candidatos apresentar seus trabalhos e atividades nas áreas de pesquisa e desenvolvimento.

A análise de títulos, de caráter classificatório, será uma etapa crucial, considerando a formação e experiência dos candidatos. A pontuação seguirá critérios específicos, destacando a relevância de cada item.

Diante disso, o concurso CETEM é uma oportunidade única. As etapas bem definidas do processo seletivo refletem a seriedade da instituição em selecionar profissionais qualificados e comprometidos com a missão do CETEM

Inscrições e Provas

Vale lembrar que o passo inicial para participar do concurso CETEM é realizar as inscrições por meio do site da banca organizadora, o Instituto ACCESS. Esse processo é crucial para garantir a participação no certame. Vale lembrar que o valor da taxa de inscrição é de R$ 125,00.

O período previsto para a realização das provas foi ajustado, passando a ocorrer entre os dias 10 de junho a 28 de junho. É essencial que os candidatos estejam atentos a essa janela de tempo para se prepararem adequadamente. Além disso, é importante destacar que todas as etapas do processo seletivo serão realizadas na cidade do Rio de Janeiro.

Para aqueles que desejam participar desse desafio, as inscrições permanecerão abertas até o dia 29 de fevereiro. É fundamental respeitar esse prazo para garantir a regularidade da participação no concurso.

Fases do concurso CETEM

O processo seletivo para os cargos de Pesquisador e Tecnologista no Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) envolverá as seguintes etapas: