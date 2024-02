Concurso CRN: SAIU edital com 42 vagas e ótimos salários para três estados do Brasil

As vagas do concurso CRN são para nível superior

Com vagas para nível superior, o concurso CRN – Conselho Regional de Nutricionistas da 11ª Região- anuncia que as chances estão abertas.

Ficou interessado? Confira as oportunidades.

Oportunidade para Nutricionistas em três estados

O Conselho Regional de Nutricionistas da 11ª Região (CRN 11), abrangendo os estados do Ceará, Maranhão e Piauí, está com um novo concurso público em andamento.

Detalhes das Vagas do concurso CRN

O certame oferece 07 vagas imediatas para profissionais de nível superior, destinadas ao quadro de servidores do CRN, além de 35 vagas para formação de cadastro de reserva, totalizando 42 oportunidades. Desse total, 7 vagas são para preenchimento imediato e 35 para cadastro reserva. As vagas estão distribuídas entre os municípios de:

Fortaleza-CR (4 vagas + 20 CR);

São Luís-MA (2 vagas + 10 CR);

Teresina-PI (1 vaga + 5 CR).

Remuneração e Benefícios



O salário do concurso CRN oferecido é de R$ 3.973,53, acompanhado de um vale-alimentação no valor de R$ 877,19 mensais. A carga horária é de 30 horas semanais, com dedicação exclusiva.

Requisitos concurso CRN

Para concorrer, é necessário possuir diploma de graduação de Nível Superior em Nutrição, registro no conselho regional de nutricionistas (CRN) e carteira nacional de habilitação na categoria “B”.

Etapas do Concurso

O concurso CRN compreenderá as seguintes etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Agenda das Provas do concurso CRN

As provas estão agendadas para o dia 02 de junho de 2024. Os locais e horários serão divulgados no site www.idib.org.br em 24 de maio.

Prova e Prova Discursiva

A prova será constituída por questões de diferentes áreas, conforme detalhado abaixo:

10 questões de língua portuguesa;

08 questões de raciocínio lógico;

10 questões de noções de direito administrativo;

30 questões de conhecimentos específicos ao cargo.

Além disso, haverá uma prova discursiva no concurso CRN, que consistirá na elaboração de um texto dissertativo-argumentativo. O candidato deverá produzir um texto com um mínimo de 15 linhas e um máximo de 20 linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever através do site da banca, IDIB, entre os dias 07 de fevereiro e 11 de março de 2024.

Dicas para quem vai fazer a prova do concurso CRN

Ingressar no serviço público por meio de concursos é uma meta desafiadora, mas alcançável com preparação adequada e estratégica.

Com a publicação do edital para o Concurso Público do Conselho Regional de Nutricionistas da 11ª Região (CRN 11), nos estados do Ceará, Maranhão e Piauí, é crucial adotar métodos eficazes de estudo para garantir um desempenho satisfatório. Aqui estão algumas dicas valiosas para ajudar na sua preparação: