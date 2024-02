Concurso Fundaj: 284 vagas para médio e superior; confira!

Concurso Fundaj pode ser para as regiões Norte e Nordeste do país

O concurso Fundaj (Fundação Joaquim Nabuco) pode sair a qualquer momento. Isso porque, um pedido foi solicitado.

As vagas serão para médio e superior. Saiba mais.

Solicitação de Concurso Fundaj

O Ministério da Educação recebeu uma solicitação do ministro Camilo Sobreira de Santana para autorizar um novo concurso para a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), órgão vinculado à pasta e responsável por promover estudos e pesquisas nas áreas de ciências sociais nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Necessidade de Fortalecimento da Instituição

O motivo principal da solicitação é a necessidade de fortalecer a instituição diante da iminente redução de seu quadro de pessoal nos próximos anos, o que poderia comprometer suas atividades. O ministro solicitou ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos que priorize o atendimento dessa demanda.

Vagas e Especificações para concurso Fundaj



A expectativa é que sejam autorizadas um total de 284 vagas, sendo 136 para cargos de nível médio e 148 para nível superior.

Histórico das Solicitações

Vale ressaltar que a solicitação para esse concurso já vem sendo feita há algum tempo, com outro pedido encaminhado ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos em maio de 2023. A Fundaj destaca que, entre 1989 e 2006, apenas dois concursos públicos foram realizados para recomposição do quadro de pessoal.

Quadro de Servidores

Atualmente, a Fundação conta com 449 cargos efetivos, incluindo Pesquisadores, Analistas de Ciência e Tecnologia e Assistentes. No entanto, apenas 165 servidores estão em atividade, deixando um total de 284 cargos vagos, o que representa 63% do efetivo.

Perspectivas de Aposentadoria

É relevante notar também que, dos servidores em atividade, 71 estão em abono de permanência, ou seja, já possuem os requisitos para se aposentarem, enquanto outros 12 serão aposentados compulsoriamente nos próximos cinco anos.

Último Concurso Fundaj

O último concurso público para provimento de servidores da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) ocorreu no ano de 2006, sendo organizado pela Covest.

Oportunidades Oferecidas

Na ocasião, foram oferecidas oportunidades para os cargos de Analistas e Pesquisadores em diversas áreas de especialidade.

Salários Iniciais

Os salários iniciais oferecidos no edital variaram entre R$ 2.578,28 e R$ 5.307,03, dependendo do cargo e da área de atuação.

Sobre a Fundaj

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) é uma instituição de destaque no cenário educacional e cultural brasileiro. Sediada em Recife, Pernambuco, a Fundaj é vinculada ao Ministério da Educação e tem como principal objetivo promover estudos, pesquisas e atividades culturais nas áreas de ciências sociais, humanas e culturais, com foco nas regiões Norte e Nordeste do país.

Nomeada em homenagem ao ilustre abolicionista Joaquim Nabuco, a instituição carrega consigo o compromisso com a preservação da memória e a promoção da diversidade cultural brasileira. Por meio de seus centros de pesquisa, publicações acadêmicas, eventos culturais e projetos de desenvolvimento regional, a Fundaj desempenha um papel fundamental na produção e disseminação do conhecimento, contribuindo para o enriquecimento intelectual e social das comunidades em que está inserida.

Ao longo de sua trajetória, a Fundaj tem consolidado sua reputação como um centro de excelência acadêmica e cultural, estimulando o debate e a reflexão sobre temas relevantes para a sociedade brasileira. Seu trabalho abrange diversas áreas do conhecimento, como história, antropologia, sociologia, economia, educação e cultura, refletindo o compromisso da instituição com a promoção do desenvolvimento humano e a valorização da diversidade cultural do Brasil.